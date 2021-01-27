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12:22 (мск), источник: ТАСС Наука

В России вывели полезную для умственных способностей пшеницу

Ученые надеются, что ее можно будет использовать для профилактики болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Источник: kirahoffmann/СС0

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Российские ученые вывели сорт пшеницы с повышенным содержанием биологически активных веществ антоцианов. Он положительно повлиял на умственные способности мышей с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Поэтому исследователи надеются, что такой сорт можно будет использовать при профилактике подобных нейродегенеративных заболеваний. Об этом Институт цитологии и генетики (ИЦИГ) СО РАН пишет на своем сайте.

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Болезни Альцгеймера и Паркинсона — одни из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, от них страдает около 35,6 млн человек по всему миру.

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Пока ученые не придумали, как их вылечить. Поэтому врачи считают, что предотвращать подобные болезни лучше как можно раньше — на бессимптомных и ранних стадиях. По предположениям ученых, сделать это можно в том числе с помощью специальной диеты. Ученые из ИЦИГ СО РАН предложили использовать в такой диете пшеницу с повышенным содержанием антоцианов — веществ, обладающих биологической активностью.

«Зерно с антоцианами сегодня является очень привлекательным сырьем для создания функциональных продуктов питания, поскольку оно входит в ежедневный рацион большинства людей, лучше хранится и доступно в течение всего года, в отличие от сезонных ягод и фруктов», — рассказала Олеся Шоева, один из авторов исследования, старшй научный сотрудник ИЦиГ СО РАН.

Чтобы проверить свойства пшеницы, ученые провели опыты на мышах, которые страдали от болезней Альцгеймера и Паркинсона. Животных поделили на две группы — одних кормили обычной пшеницей, других — новым сортом с повышенным содержанием антоцианов. Была и третья группа, контрольная, в которую включили здоровых мышей. Их кормили обычным комбикормом. После нескольких месяцев такой диеты ученые проверили состояние животных.

Зерновая диета в обеих группах привела к некоторому снижению веса, не выходя за пределы нормы, и положительному влиянию на баланс холестерина в организме, но нас больше интересовало влияние на когнитивные способности, и вот тут преимущества антоциановой пшеницы оказались очевидны.
Олеся Шоева
старшй научный сотрудник ИЦиГ СО РАН

Проверка умственных способностей показала, что у мышей, которых кормили «антоциановой» пшеницей, улучшилась рабочая пространственная память, которая одной из первых страдает в ходе развития нейродегенеративных заболеваний. Кроме того, у них тормозилось снижение способности к обучению и улучшались некоторые биохимические процессы в мозге — например, активировались процессы восстановления нейронов.

Подобные результаты позволяют ученым надеяться, что богатая антоцианами пшеница может быть «многообещающим источником функционального питания».

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