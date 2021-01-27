12:22 (мск), источник: ТАСС Наука
В России вывели полезную для умственных способностей пшеницу
Ученые надеются, что ее можно будет использовать для профилактики болезней Альцгеймера и Паркинсона.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Российские ученые вывели сорт пшеницы с повышенным содержанием биологически активных веществ антоцианов. Он положительно повлиял на умственные способности мышей с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Поэтому исследователи надеются, что такой сорт можно будет использовать при профилактике подобных нейродегенеративных заболеваний. Об этом Институт цитологии и генетики (ИЦИГ) СО РАН пишет на своем сайте.
Болезни Альцгеймера и Паркинсона — одни из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, от них страдает около 35,6 млн человек по всему миру.
Пока ученые не придумали, как их вылечить. Поэтому врачи считают, что предотвращать подобные болезни лучше как можно раньше — на бессимптомных и ранних стадиях. По предположениям ученых, сделать это можно в том числе с помощью специальной диеты. Ученые из ИЦИГ СО РАН предложили использовать в такой диете пшеницу с повышенным содержанием антоцианов — веществ, обладающих биологической активностью.
«Зерно с антоцианами сегодня является очень привлекательным сырьем для создания функциональных продуктов питания, поскольку оно входит в ежедневный рацион большинства людей, лучше хранится и доступно в течение всего года, в отличие от сезонных ягод и фруктов», — рассказала Олеся Шоева, один из авторов исследования, старшй научный сотрудник ИЦиГ СО РАН.
Чтобы проверить свойства пшеницы, ученые провели опыты на мышах, которые страдали от болезней Альцгеймера и Паркинсона. Животных поделили на две группы — одних кормили обычной пшеницей, других — новым сортом с повышенным содержанием антоцианов. Была и третья группа, контрольная, в которую включили здоровых мышей. Их кормили обычным комбикормом. После нескольких месяцев такой диеты ученые проверили состояние животных.
Зерновая диета в обеих группах привела к некоторому снижению веса, не выходя за пределы нормы, и положительному влиянию на баланс холестерина в организме, но нас больше интересовало влияние на когнитивные способности, и вот тут преимущества антоциановой пшеницы оказались очевидны.
Проверка умственных способностей показала, что у мышей, которых кормили «антоциановой» пшеницей, улучшилась рабочая пространственная память, которая одной из первых страдает в ходе развития нейродегенеративных заболеваний. Кроме того, у них тормозилось снижение способности к обучению и улучшались некоторые биохимические процессы в мозге — например, активировались процессы восстановления нейронов.
Подобные результаты позволяют ученым надеяться, что богатая антоцианами пшеница может быть «многообещающим источником функционального питания».