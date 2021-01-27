13:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Обычный человек оказался намного «толще» обычного слона
Содержание жира в человеческом организме намного выше.
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Процент жира в теле содержащихся в зоопарках слонов оказался намного ниже, чем у среднестатистического человека.
К такому выводу пришли американские исследователи, изучившие 35 самок и 9 самцов азиатских слонов из девяти зоопарков США и Канады. Их работа опубликована в Journal of Experimental Biology.
Считается, что слоны в зоопарках нередко страдают ожирением, но такие выводы обычно основаны лишь на визуальных наблюдениях. Ученые решили проверить, действительно ли больший вес слонов в неволе по сравнению с дикими животными обусловлен содержанием жира и низкой активностью.
На ноги слонам прикрепили гигантские
Как оказалось, в организмах самцов слонов скапливается в среднем всего 8,5% жира, а в организмах самок — примерно 10%. В то же время здоровый человек, не страдающий избыточным весом, может быть «носителем» от 6 до 31% жира. Исследователи говорят, что обнаружили полную противоположность тому, чего они ожидали.
С точки зрения физической активности слоны в неволе гуляли так же часто, как если бы могли перемещаться свободно. Они проходили примерно до 2,8 км в час.
Теперь ученые собираются провести дополнительные исследования, чтобы определить, какой уровень жира в организме слонов вреден для их здоровья.
Анна Лысенко