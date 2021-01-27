«Нужно тратить миллиарды»: Билл Гейтс назвал меры защиты от новой пандемии

Мир может столкнуться с новой пандемией коронавируса, гриппа или не известной ранее болезни, написал сооснователь Microsoft Билл Гейтс в своем блоге. По его мнению, чтобы избежать тех же трудностей, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, к возможности новой пандемии нужно «относиться так же серьезно, как к угрозе войны».
Предотвращение новой пандемии потребует «десятков миллиардов долларов в год», отметил Гейтс.
Он назвал такие инвестиции большими, но подчеркнул, что пандемия коронавируса обошлась миру в $28 трлн. «Миру нужно тратить миллиарды, чтобы сэкономить триллионы (и предотвратить миллионы смертей)», — написал миллиардер.
По мнению Гейтса, власти государств должны, во-первых, продолжать и после пандемии инвестировать в то, что помогает с ней справиться. Так, создание достаточных мощностей для тестирования в США заняло месяцы, отметил миллиардер. Он выразил надежду на то, что к началу следующей пандемии будут созданы «платформы для мегадиагностики», которые позволят тестировать 20% населения мира в неделю.
Кроме того, Гейтс заявил о необходимости создать «глобальную систему предупреждения». Эта идея подразумевает формирование групп быстрого реагирования по аналогии с пожарными.
Речь идет о «группах полностью подготовленных профессионалов, готовых моментально отреагировать на потенциальные кризисы».
В свободное от основной деятельности время такие специалисты будут поддерживать свои навыки на нужном уровне, борясь с малярией или полиомиелитом, отметил миллиардер. По его оценке, миру необходимо около 3000 таких специалистов.
Необходимо также устраивать регулярные «учения», которые позволят отработать реакцию на вспышки заболеваний так же, «как военные учения позволяют подготовиться к реальным военным действиям», написал Гейтс. Он подчеркнул, что там, где недавно уже сталкивались со вспышками респираторных заболеваний (на Тайване после эпидемии SARS и в Южной Корее после MERS), реакция на COVID-19 была более быстрой. Симуляция подобных событий позволит сделать так, чтобы быстро отреагировали все, написал миллиардер.
В своем подкасте Гейтс говорил, что «следующая пандемия, если нам повезет, возникнет лет через 20». При этом он призвал «исходить из того, что это может произойти и через три года». В этом году мир, по мнению миллиардера, ждут «хорошие новости». Он объяснил такую позицию тем, что маски, социальное дистанцирование и другие меры могут замедлить распространение вируса. Кроме того, весной вакцины начнут оказывать глобальное влияние на распространение заболевания, ожидает миллиардер.