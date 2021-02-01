Набор инструментов и робот-пылесос за полцены. Готовимся к сезону подарков вместе с AliExpress

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Это основные инструменты для работы по дому или на даче, удобно упакованные в специальный портативный и прочный футляр. В наборе — сверла, плоскогубцы, гаечные ключи, молоток, кусачки, ножи и другие незаменимые вещи из высококачественной стали. Всего — 168 предметов. В принципе, ничего необычного для таких наборов, кроме цены. Она очень демократична.
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Эта машина — идеальное решение для кофеманов. С ним вы можете выбрать кофе Nespresso, Dolce Gusto или молотый кофе: универсальная капсульная машина совместима с несколькими капсулами. У кофемашины три адаптера для трех систем эспрессо, система мгновенного нагревания с точной температурой и защитой от сухого кипения. С доставкой из России вы быстрее насладитесь дегустацией кофейного напитка.
Что пишут в отзывах: Первая кофемашина этой фирмы у меня накрылась раньше, чем месяц прошел. Но эта кофемашина выглядит на пятерку. Кофе делает и капсульный, и обычный. Брала черный цвет, но его у продавца не оказалось, поэтому продавец предложил заменить. Взяла фиолетовый. Рекомендую. Посмотреть другие отзывы
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Универсальный рюкзак станет незаменимой вещью как в повседневной жизни, так и в поездках. Он водонепроницаемый и высокопрочный. Туда с легкостью умещается ноутбук, а также есть USB-порт для зарядки. Очень удобно!
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Ароматерапевтический увлажнитель объемом 1,550 мл и корпусом из древесины. Устройство имеет два режима распыления: при сильном тумане — до 6 часов непрерывной работы, при небольшом — до 10 часов. На базовой части находится светодиодный светильник, который можно свободно менять, фиксировать или выключать. При использовании с эфирными маслами увлажнитель воздуха имеет эффект ароматерапии. Из-за ограничений на логистику и транспортировку этот продукт не содержит батарей, учитывайте это при покупке с функцией ускоренной доставки.
Что пишут в отзывах: Быстрая доставка до Москвы. Диффузор легкий, объемный, увлажняет хорошо. Спасибо продавцу. Посмотреть другие отзывы
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Универсальный слайсер, работающий по принципу мясорубки. Он позволяет быстро и эффективно нарезать или нашинковать овощи для любого случая: от домашнего обеда до праздничного ужина или фуршета. Кухонный прибор доступен к заказу в трех цветах. Доставка из России.
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Робот-пылесос LIECTROUX C30B заставит поверхность пола в буквальном смысле сиять. Запатентованная технология позволяет выстраивать карту местности для ориентирования и отслеживания. Ваш робот никогда не будет слоняться по дому хаотично. Высокая производительность гироскопа и датчик ускорения позволяют точно знать, какая область и так чистая, а какая нет, что делает уборку еще эффективнее. Сверхмощное всасывание 4000 Па избавит от загрязнения любого типа. Придет прямиком из российского магазина!
Что пишут в отзывах: Покупкой довольна. Доставка за 5 дней. Настроила wi-fi и приложение за 5 минут. В комплекте порадовал сменный фильтр, пара щеточек и тряпочка для влажной уборки. Работает не шумно. Осваиваю режимы. Пока все устраивает. Аппарат очень нравится. Посмотреть другие отзывы
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Пластиковая блесна размером 50 мм и весом в 5 граммов отлично подойдет для ловли щуки, окуня и баса. В наличии имеется 15 различных видов приманок разных цветов, а два тройных крючка надежно зафиксированы двойным креплением.
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Универсальный подогреваемый чехол для комфортной поездки сделан из высококачественной дышащей ткани. Высокопрочный провод с подогревом и интеллектуальная тепловая защита. Отлично впишется в салон любого авто и станет удивительным подарком автолюбителям. Заказывайте с функцией ускоренной доставки.
Что пишут в отзывах: Быстрая доставка. Продавец на связи. Выглядит красиво. Греет. Сегодня у нас -33. Сегодня получил. Тепло. Посмотреть другие отзывы
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Бальзам с алоэ вера, витаминами и оливковым маслом не только обладает эффектом длительного увлажнения, но и придает губам красивый свежий оттенок. Несмотря на то, что помада выглядит зеленой, через несколько секунд после нанесения она проявляет свой цвет: от нежно-розового до светло-сиреневого.
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Фен со специальной технологией контроля температуры незаменим для поддержания красоты волос. Станет отличным подарком по любому поводу. Оболочка изготовлена из материала хорошего качества. Съемная крышка электрического фена обеспечивает более удобную чистку. Пять настроек нагрева и скорости. Переключатель сертификации качества говорит о более длительном сроке службы прибора.
Что пишут в отзывах: Краснодар 7.10 заказ, 10.10 доставка курьером. Заказ из РФ. Самая быстрая доставка. Товар соответствует описанию. Мощный. Переключатели черные, товар до 240 В и используется в РФ. Жена довольна. Немного тяжеловат, но это говорит лишь о том, что в приборе были применены надежные комплектующие детали. Посмотреть другие отзывы
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Почему стоит купить: Специальный робот-мойщик окон сэкономит вам время и силы и вымоет окна за вас. Больше не надо балансировать на подоконнике у открытого окна, пытаясь добраться до грязного пятна на стекле. Есть опция доставки из России. Кстати, робот умеет мыть не только стекла, но и, например, кафель.
Что пишут в отзывах: Невероятно удобный, моет хорошо. Посмотреть другие отзывы
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Светодиодный фонарь отдают со скидкой 90%. Мощный фонарь пригодится в походах и на рыбалке. Вы можете выбрать пять светодиодных фар с сенсорным выключателем. Конструкция гидроизоляции, корпус и отражатель из алюминиевого сплава. Три режима переключения (яркий светильник/тусклый светильник/мигающий режим).
Что пишут в отзывах: Доставка пришла быстро. Фонарь огонь, светит супер. Все работает. Комплект, как и заказывал: аккумуляторы и зарядка! Пробовал светить: бьет метров на 150−180 отлично. Продавца рекомендую! Спасибо. Посмотреть другие отзывы
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Удобный электромассажер для шеи поможет вам расслабиться после непростого рабочего дня. Массажер работает от батареек и имеет 15 разных режимов, от самых легких до максимально интенсивных. Просто наденьте тренажер на шею — и расслабляйтесь.
Что пишут в отзывах: Абалденный масажер, мне и сыну очень понравился, далеко не слабый, не на полную мощность использовали. На нормальной мощности расслабляет клёво, и спина меньше стала с шеей болеть. Советую, у кого сидячая работа без движения особого, класс! Посмотреть другие отзывы
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Блестящие золотые приборы украсят любой обеденный стол. Сверхточная зеркальная полировка обеспечивает истинный блеск. Лаконичная конструкция ручки. Приборы можно мыть в посудомоечной машине. В комплект входят 6 ножей, 6 вилок, 6 обеденных и 6 чайных ложек. Благодаря доставке из России вы быстрее окажетесь «в плену» нержавеющей стали.
Что пишут в отзывах: Кто ищет такой набор себе или в подарок — рекомендую! Я довольна и упаковкой, и качеством. Не знаю, конечно, что с ними будет через месяц или полгода, но пока мне нравится. По весу не легкие, но и не тяжелые. Ложки не очень глубокие, меня не смущает. Каждый предмет в пакетике, коробка симпатичная — в подарок самое то! По цене — здесь нашла дешевле, чем у других. Спасибо продавцу! Посмотреть другие отзывы
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Отличные и стильные смарт-часы, которые пригодятся и во время занятий спортом и в повседневной жизни. Часы совместимы практически со всеми смартфонами, водонепроницаемые и обладают такими же функциями, как и другие популярные трекеры. Есть вариант с доставкой прямо из России и с гарантией, действующей на территории России в течение года. Во время распродажи продаются с большой скидкой, успейте купить!
Что пишут в отзывах: Функционал, как на обычном фитнес-браслете, но форм-фактор посолиднее и посимпатичнее. Звонящего абонента часы определяет, смс показывает, душ в них принимать можно. Будильник работает, шагомер тоже. Посмотреть другие отзывы
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Самоочищающаяся швабра YOREDE из микрофибры станет отличным домашним инструментом для мытья пола и уборки. Влажная швабра поглощает пятна, хорошо впитывает воду и может очистить стойкие масляные пятна, функция сухой уборки проследит, чтобы не оставалось лишних волос и ворсинок. Швабра с вращающейся на 3,360° подвижной частью.
Что пишут в отзывах: Швабра хорошего качества и выглядит очень прочной. Очень удобна в использовании. Соскабливающая лента может легко вытереть воду без каких-либо следов. Посмотреть другие отзывы
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Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?
Что пишут в отзывах: Наушники бомба. Звук чистый четкий, все супер, я очень довольна, доехали за месяц, заряжены на 88% приехали, если бы можно было, я бы и 10 звезд поставила. Посмотреть другие отзывы
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Лучшие условия для хранения любых продуктов — без доступа воздуха, в вакууме, ведь бактериям нужны тепло и кислород. Этот вакуумизатор поможет быстро упаковать для долгого хранения любые продукты, идеален для хранения небольшими порциями, защищает продукты от вымораживания при глубокой заморозке. В упакованном виде продукты занимают меньше места в холодильнике, делая его более вместительным. Ускоренная доставка прямиком из России.
Что пишут в отзывах: Вакуумный упаковщик суперский, отлично запаковывает пакеты. Товар соответствует описанию. Огромное спасибо продавцу за супербыструю доставку. Заказала 11.11.20, получила 14.11.20. Принесли прямо домой. Всем хозяйкам рекомендую этот товар, отличная помощь в замораживании овощей и фруктов. Ставлю 5+. Посмотреть другие отзывы
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Небольшая многофункциональная беспроводная дрель — незаменимая в хозяйстве штука. Продается с аккумуляторами, набором сверл и сумкой для хранения и транспортировки. Обратите внимание, некоторые варианты комплектации можно приобрести с быстрой и удобной доставкой непосредственно из России. Количество этого товара ограничено.
Что пишут в отзывах: Вчера опробовал шуруповерт на даче, устанавливал антенну. Шурик отличный! Загонял шурупы в дерево, как в масло. Также сверлил им отверстия под стойку для антенны, отработал на ура! В общем, пока одни положительные эмоции. Я доволен. Посмотреть другие отзывы
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Экологически безопасный световой плинтус станет отличным и необычным решением оформления интерьера вашей квартиры. Светится за счет поглощения света днем. Плинтус сделан из водонепроницаемого материала. А за пятна на стене можете не беспокоиться, ведь он не оставляет следов. Плинтус не подходит для неровных и шероховатых поверхностей. Производитель также не рекомендует повторно наносить его на стены.
Что пишут в отзывах: Быстрая доставка. Хорошая упаковка. Красивая светящаяся наклейка на стену высокого качества. Отличный продавец. Посмотреть другие отзывы
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Водонепроницаемая щетка с таймером, 4 режимами работы и работой до 30 дней без подзарядки. Поставляется с 3 сменными головками в комплекте. Товар доставляют быстро из России.
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Почему стоит купить: Надежные кроссовки для активного отдыха и походов с характерным дизайном. Подойдут и для ношения в городе и вообще довольно универсальны. Обратите внимание, на них сейчас отличная скидка.
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Теплые домашние тапочки в спортивном стиле — отличный подарок всем, кто занимается спортом или ведет активный способ жизни.
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Лето закончилось, а приключения — нет. Цена на крутую экшн-камеру снижена почти на 30%. С этой камерой вы получите возможность снимать со сверхвысоким разрешением Ultra HD в режиме 4K, делать широкоформатные снимки с углом обзора в 170 градусов, снимать под водой и создавать видеоролики в замедленной съемке. Камера доступна в 4 цветах: черном, серебристом, белом и желтом.
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Во время главной распродажи года можно купить очень хороший пауэрбанк с большой скидкой. Его преимущества: много портов для одновременной зарядки нескольких устройств (через переходник можно заряжать даже ноутбук), цифровой дисплей и большая мощность по сравнению со среднестатистическими пауэрбанками.
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У смартфона UMIDIGI A7 Pro быстрый 8-ядерный процессор, новая операционка Android 10.0, 4 Гб оперативной и 64 или 128 Гб встроенной флеш-памяти (на выбор). Память можно увеличить, добавив microSD. Благодаря IPS-экрану с диагональю 6,3 дюйма качество изображения очень яркое и контрастное.
Еще одна важная характеристика смартфона — квадрокамера, которая состоит из основного сенсора на 16 Мп, такого же широкоугольника, 5-мегапиксельного сенсора, предназначенного для глубины сцены, и макрообъектива на 5 Мп. А быстро фокусироваться и делать резкие фото помогает умный автофокус. Для этого товара действует ускоренная доставка.
Что пишут в отзывах: Отличный телефон, четкий. Мне понравился дизайн и техпараметры. Шустрый, и чехол в комплекте. Советую. Смотреть другие отзывы
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Компактный и легкий ноутбук, идеальный по соотношению цены и качества. Достаточно мощный, подойдет для работы или учебы на удаленке. Дополнительно можно приобрести действующую в России гарантию.
Что пишут в отзывах: Такой великолепный ноутбук! Мне нравится! Пришло довольно быстро с учетом нестабильности доставки во время COVID-19. Упаковка защищает ноутбук, прочная коробка, внутри коробки очень плотный слой пены. Весь корпус изготовлен из металла и совсем не тяжелый. Отличное качество за такую цену. Я в основном использую его, чтобы смотреть видео и работать в офисе. Стеклянная панель выглядит отлично, очень гладкая. Размер экрана 14,1 дюйма делает просмотр фильма очень приятным! Я добавил SD карту на 128 ГБ для просмотра фильмов, чтобы было очень удобно. Работает в офисе очень быстро. Посмотреть другие отзывы
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Акустическая система, искусственный интеллект и помощник в делах в одном устройстве. Сделает вашу жизнь проще и приятнее. Внутри «Капсулы» живет дружелюбный голосовой помощник Маруся. Задайте ей вопрос, попросите развлечь вас, включить музыку, поиграть с ребенком или рассказать о последних новостях. Если вы еще не знакомы с Марусей, самое время это исправить! Сейчас очень выгодно оформить комбо-подписку от «ВКонтакте», которая объединяет доступ к музыкальным сервисам соцсети, скидки на еду, такси, а также дополнительные бонусы. Оформить подписку можно на странице vkcombo.ru, а ее стоимость равна цене на подписку на Музыку ВКонтакте — всего 149 рублей.
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Суперкомпактный дрон, который можно положить буквально в карман. Станет отличным подарком на Новый год. Дроном можно управлять через приложение на смартфоне. Есть разные комплектации — обратите внимание на те, что с камерой 4K, чтобы добиться максимального качества ваших фото и видео, и дополнительными аккумуляторами. Доступна доставка из России
Что пишут в отзывах: Приехал быстро, упакован отлично. Как заказал с 3 аккумуляторами в сумке, так и привезли. Доставка CDEK до двери. Очень компактный квадрик. В сумке со всеми аксессуарами помещается в сумку, с которой на работу хожу. Отличная игрушка. Видео и фото снимает. Очень прилично для такого малыша. Продавцу спасибо. Камера 4К супер. Посмотреть другие отзывы
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