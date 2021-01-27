16:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бульдог спас тонущего мальчика в Австралии
Храбро бросился в воду.
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Метис бульдога и стаффордширского бультерьера по кличке Макс, живущий в обычной австралийской семье, стал национальным героем после того, как спас тонущего в реке мальчика.
Хозяин пса Роб Осборн отдыхал на пляже, когда заметил, что стремительный поток уносит купающегося мальчика на глубину и
Макс подплыл к мальчику, и ребенок схватился за жилет собаки. Вместе они смогли подплыть ближе к берегу, где им на помощь пришел хозяин Макса и другие отдыхающие.
«Он настоящий герой, просто не знает этого. Макс просто делал то, что ему говорили», — сказал хозяин храброго пса.
Анна Лысенко