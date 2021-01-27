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16:21 (мск), источник: Lenta.Ru

На Украине снесли последний памятник Ленину

На Украине снесли последний в стране памятник организатору Октябрьской революции Владимиру Ленину. Об этом на своей странице в Facebook рассказал активист движения «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков.

Памятник располагался в селе Старые Трояны Одесской области. По словам активиста, в республике больше не осталось ни одного монумента революционеру за исключением тех, что находятся на частных участках или неподконтрольных Киеву территориях. «Поздравляю всех!» — написал Поздняков.

Ранее один из памятников Ленину в Одесской области активисты «Декоммунизации» превратили в монумент болгарскому колонисту. Скульптуру вождя облачили в национальный болгарский костюм, а в руку вложили виноградную лозу.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

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