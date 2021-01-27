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16:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые доказали, что счастье можно купить за деньги

При этом не существует никаких конкретных цифр.

Источник: AP 2020

Исследователи из Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете решили проверить вековое суждение о том, что счастье нельзя купить за деньги.

За основу своей работы они взяли несколько ранних исследований, изучавших взаимосвязь благосостояния и удовлетворения жизнью.

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В одном из этих исследований говорилось о том, что сумма дохода в 75 тысяч долларов в год (около 5,5 миллионов рублей) действительно может сделать человека счастливее, но с оговоркой, что ни во время достижения такого дохода, ни после его превышения, человек не ощущает подобного удовлетворения жизнью. То есть сумма в 75 тысяч долларов в год является своеобразным плато и самой «приятной» цифрой для счастья.

Финансисты из Уортонской школы с таким выводом не были согласны, а потому провели собственное исследование. Специалисты, под руководством старшего научного сотрудника Мэтта Киллингсворта, изучали доходы и жизнь 1 725 994 работающих добровольцев из США с помощью специального приложения под названием Track Your Happiness («Следите за своим счастьем»). Участники эксперимента в приложении заполняли данные о своем материальном положении, изменении доходов, жизненных условиях, своих ощущениях и настроении.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что никакой особой «волшебной» цифры счастья не существует, и даже после достижения определенного уровня богатства не наступает «пресыщения» или равнодушия к новым доходам.

Более того, специалисты узнали, что не только само богатство, но и даже просто рост материального состояния (пусть и сравнительно небольшого) меняет мироощущения людей в лучшую сторону и делает их счастливее.

Исследователи также отметили, что особо сильная связь между благосостоянием и удовлетворенностью жизнью была заметна у тех людей, которые считают деньги признаком успеха и особого статуса, говорится в исследовании, опубликованном на сайте PNAS.

Екатерина Гура

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