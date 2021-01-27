17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, как связан выбор пищи с длиной пальцев человека
Неожиданный результат, спровоцированный половыми гормонами.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
На пищевые привычки человека влияет множество факторов, и недавно ученые из Норвегии и Китая открыли еще один — соотношение длины пальцев.
Известно, что длина пальцев человека может рассказать о том, много или мало тестостерона воздействовало на него во время развития в утробе матери. Если указательный палец длиннее безымянного, воздействие тестостерона было небольшим, и такую руку называют «женской» независимо от пола ее владельца.
И наоборот, если безымянный палец длиннее указательного, воздействие тестостерона в утробе матери был высоким, и руку такого человека условно называют «мужской».
Исследователи подозревали, что воздействие половых гормонов во время внутриутробного развития человека влияет на его образ жизни и пищевые привычки сильнее, чем можно предположить. В исследовании они проводили тесты с 216 участниками из Китая. В группе было одинаковое количество мужчин и женщин.
Тесты показали, что мужчины и женщины с «мужской» рукой чаще выбирали еду, которая традиционно считается «мужской», например, бургеры вместо салата и обычную
Однако это работало только в случае с проголодавшимися людьми. В случае с сытыми участниками эксперимента предсказать выбор пищи оказалось невозможно. Голод послужил «спусковым крючком» для проявления эффекта.
Анна Лысенко