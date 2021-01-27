Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
22Быт советских студентов
10Крещенские купания
17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, как связан выбор пищи с длиной пальцев человека

Неожиданный результат, спровоцированный половыми гормонами.

Источник: Reuters

На пищевые привычки человека влияет множество факторов, и недавно ученые из Норвегии и Китая открыли еще один — соотношение длины пальцев.

Известно, что длина пальцев человека может рассказать о том, много или мало тестостерона воздействовало на него во время развития в утробе матери. Если указательный палец длиннее безымянного, воздействие тестостерона было небольшим, и такую руку называют «женской» независимо от пола ее владельца.

Читайте также
Диетолог рассказал, от каких продуктов стоит отказаться во время COVID-19

И наоборот, если безымянный палец длиннее указательного, воздействие тестостерона в утробе матери был высоким, и руку такого человека условно называют «мужской».

Исследователи подозревали, что воздействие половых гормонов во время внутриутробного развития человека влияет на его образ жизни и пищевые привычки сильнее, чем можно предположить. В исследовании они проводили тесты с 216 участниками из Китая. В группе было одинаковое количество мужчин и женщин.

Тесты показали, что мужчины и женщины с «мужской» рукой чаще выбирали еду, которая традиционно считается «мужской», например, бургеры вместо салата и обычную кока-колу вместо диетической. Люди с «женской» рукой делали наоборот, говорится в статье, опубликованной в Food Quality and Preference.

Однако это работало только в случае с проголодавшимися людьми. В случае с сытыми участниками эксперимента предсказать выбор пищи оказалось невозможно. Голод послужил «спусковым крючком» для проявления эффекта.

Скидки на максимум: на AliExpress скидки до -70%

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин назвал борьбу с бедностью главной задачей России
Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин
Пожилые пары смогут получить прибавку к пенсии
Эксперты предупредили о резком росте цен на российскую технику
Ученые доказали, что счастье можно купить за деньги
На Украине снесли последний памятник Ленину
На дне Тихого океана сфотографировали огромную стаю угрей
Здоровье
Врач назвал «глубочайшую» ошибку переболевших COVID-19 Особенно часто ее допускают молодые.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Горячие темы на Авто
"Русскому герою" посвящаю. 462
Агент госдепа. 329
Уважаемые люди, вот всё никак не пойму кто виноват: Омерига или Навальный? 276
Что думаете о росгвардии? 258
Новости партнеров
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
Популярные темы на «Детях»
Злые люди... 328
И снова маски 245
Хочу понять что значит ценить каждый прожитый день что прыгать до потолка ? 103
Женские имена в разных странах 95
Новости партнеров
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Анастасия Приказчикова про новые тенденции на рынке моды
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь