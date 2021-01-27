Эксперт: заразившимся COVID-19 после первой прививки не надо вводить второй компонент

«Если человек инфицирован, по данным документам, регламентирующим в настоящее время, переболевшие пациенты не вакцинируются от COVID-19 ни “Спутником”, ни “Эпиваккороной”», — сказала она, выступая на семинаре «COVID-19: новый вызов человечеству», отвечая на вопрос, нужно ли вводить второй компонент вакцины от коронавируса, если человек заразился им после первой прививки.
В свою очередь заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, отвечая на тот же вопрос, добавил, что если человек по какой-то причине пропустил назначенную дату второй прививки, то интервал между двумя вакцинациями может максимально составлять шесть недель.
«На самом деле мы должны придерживаться общепринятого коридора 14−21 день [между первой и второй вакцинацией], но вместе с тем нужно продолжать вакцинацию, потому что по опубликованным к настоящему моменту зарубежным данным, интервал может быть максимально до шести недель перерыва. Затем вводится вторая доза, и все идет по обычному сценарию. Поэтому еще раз подчеркиваю, 14−21 день — “золотой стандарт”, но до шести недель возможен перерыв», — пояснил он.
Понежева добавила, что через три-шесть месяцев после перенесенного коронавируса следует измерить уровень антител. Решение по вакцинации будет приниматься в дальнейшем в зависимости от их количества.
Массовая вакцинация населения от коронавируса всех желающих категорий населения стартовала в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин — «Спутник V» или «Эпиваккорона».