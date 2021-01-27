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19:23 (мск), источник: Газета.Ру

Стресс и конфликты: как возвращение в офисы скажется на работниках

Как избежать нервного срыва после возвращения в офис с удаленки.

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Источник: AP 2020

Россиянам, многие из которых почти год проработали в удаленном формате, в ближайшее время предстоит вернуться в офисы.

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Как предполагают психологи, очередная смена рабочей обстановки может привести к стрессу у сотрудников и конфликтам в коллективе. Избежать этого помогут всего несколько правил, которых стоит придерживаться работодателям и их сотрудникам, — каких именно, «Газете.Ru» рассказали эксперты.

С 27 января 2021 года требование о переводе не менее 30% работников в режим дистанционной работы становится рекомендательным, а значит многие россияне в скором времени вернутся на свои рабочие места.

После почти годового отсутствия в офисе такой поворотный момент может обернуться для сотрудников стрессом и конфликтами внутри коллективов, сообщил «Газете.Ru» кандидат психологических наук Александр Рикель.

По его словам, проблема в том, что в обществе сложились две радикально настроенные группы, к которым периодически примыкает большинство — это ковид-диссиденты и ковид-параноики.

К первым относятся те, кто отрицает существование вируса в целом и ждет, когда уже разрешат вернуться к обычной жизни. Вторые, наоборот, любую информацию о коронавирусе воспринимают с тревогой.

«Этим двум группам неминуемо предстоит встретиться в офисах. Диссиденты придут на работу и начнут всех целовать и обнимать, показательно пренебрегая всеми ограничительными мерами, которые будут по-прежнему действовать. Им будет легко, а вот параноикам из-за их существования будет намного сложнее смириться с возвращением в офис. Столкнувшись в одном пространстве, эти две группы неминуемо придут к конфликту», — пояснил психолог.

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В том случае, если вы почувствовали себя крайне дискомфортно, вернувшись в офис, поговорите с руководством — вполне возможно, вам разрешат организовать рабочий процесс в индивидуальном порядке. Например, первое время выходить на работу не ежедневно, а, например, два или три раза в неделю. Тогда процесс привыкания ускорится без потери нервных клеток, рекомендовал Александр Рикель.

Помимо прочего, вернувшиеся в офис сотрудники могут столкнуться с повышенной утомляемостью, неврозами и рассеянностью внимания, предупредила клинический психолог Инна Попова.

«Причин для этого несколько: длительная дорога до работы, соответственно, ранний подъем, посторонний шум от других сотрудников и сами коллеги. Первую пару дней основной фокус сотрудников будет друг на друге. А затем, когда вся годовая информация будет уже всем известна, начнется рабочий процесс, в который теперь интегрируются еще маски и перчатки. Это тот же дискомфорт — люди нервничают из-за этого», — рассказала «Газете.Ru» эксперт.

В период возращения к «хорошо забытому старому» наемным сотрудникам потребуется помощь руководства. Его главной задачей станет гармонизация рабочего процесса: нужно будет пойти кому-то на уступки или как минимум индивидуально поговорить с теми, кто окажется вовлечен в конфликтную ситуацию или будет явно испытывать дискомфорт, отметил Александр Рикель.

Кроме того, руководящему звену стоит соразмерить нагрузку и постараться не перегружать своих сотрудников в первые же офисные дни, уверена руководитель Центра правовой экспертизы Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом при Национальном совете при президенте РФ Валентина Митрофанова.

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«Нужно понимать, что человек уже успел организовать рабочее пространство и рабочую атмосферу у себя дома и порядком к ней привыкнуть, хоть этот период и длился не так долго. Важно понимать, что в первую неделю все будут возвращаться в рабочий ритм, налаживать коммуникацию, вспоминать, по какому вопросу и куда нужно обращаться. В связи с этим нормы труда в первую неделю непременно стоит снизить, не требовать той же трудоспособности. Мы ведь даже из отпуска возвращаемся менее трудоспособными, поэтому ничего удивительного в этом нет», — сказала Митрофанова в беседе с «Газетой.Ru».

В первые же дни появления сотрудников в офисе также желательно провести некие установочные мероприятия, чтобы закрыть насущные вопросы, повисшие в воздухе за время дистанционной работы, посоветовала бизнес-консультант.

«Такой тематический переход нужно было сделать и при отправлении на дистант, но сейчас этот момент коммуникации, разделяющий два периода, даже важнее. В случае изменения трудовых функций сотрудников нужно обсудить это индивидуально или коллективно. Охрана труда рекомендует также провести хотя бы минимальный инструктаж, чтобы напомнить всем о правах и обязанностях. Это поможет избежать проблем с некой неорганизованностью, а также стрессов, конфликтов и других неприятных ситуаций», — заключила Митрофанова.

Более того, самим сотрудникам стоит внимательно прислушаться к своим ощущениям при возвращении в офис, чтобы понять, не пора ли им сменить сферу деятельности, обратила внимание член ассоциации специалистов психологии трансового воздействия ATEPS Светлана Изотова.

«Главный фактор, определяющий состояние человека на этот момент, будет любовь или нелюбовь к своей работе. Если работа до удаленки приносила удовольствие, то теперь она принесет еще большее удовольствие. Если же работа была в тягость, то скорее всего, состояние стресса проявится уже накануне появления в офисе. Этот момент отлично подходит для рассуждений на тему, почему вы выбираете именно эту работу: если она не нравится, почему вы ее не меняете и как это можно сделать», — объяснила психолог.

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