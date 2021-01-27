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18:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Четырехлетняя девочка признана одной из самых умных в Великобритании

Она начала читать в 14 месяцев, а в два года уже считала и вела беседы со взрослыми.

4-х летняя Даял Сингх из Бирмингема стала одним из самых молодых членов «Менсы», которая является крупнейшей, старейшей и самой известной организацией для людей с высоким коэффициентом интеллекта.

По словам родителей Даял, уже с рождения было понятно, что она — очень необычный ребенок. В 14 месяцев она выучила алфавит и начала читать, а в 16 месяцев уже спокойно считала до 20. В два года девочка могла поддержать беседу и шутила, чем очень удивляла своих родителей и людей вокруг.

Видя огромный потенциал и интеллект ребенка, родители всячески старались ее развивать и поддерживать.

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В возрасте трех лет, по совету своего отца, Даял сдала тесты в «Менса» и через несколько месяцев стала официальным членом организации. Девочка набрала 145 баллов по IQ-тесту, что лишь немногим меньше, чем у Альберта Эйнштейна (160 баллов).

39-летний пастор Сарб Сингх и его 32-летняя жена Радж, невероятно гордятся дочерью, но отмечают, что воспитывать ее становится сложно. Сейчас девочка увлечена изучением космоса и интересуется физикой, а потому родители часто не знают ответов на ее вопросы и ищут их в интернете.

После проведенных тестов на развитие и интеллект, а также разговора с психологом, родители пытаются перевести девочку в более старшие классы, так как программу своего возраста она освоила уже давно, пишет Metro.

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