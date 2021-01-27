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19:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жителя Тайваня оштрафовали на $35 000 за регулярное нарушение карантина

За несколько дней обязательного карантина он выходил по делам семь раз.

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Источник: Reuters

Житель тайваньского города Тайчжун, чье имя не называется, дорого поплатился за свой бунтарский дух. Местные власти выписали ему штраф в размере одного миллиона тайваньских долларов (около 35 тысяч долларов США) за то, что в течение обязательного 14-дневного карантина после возвращения из деловой поездки в материковый Китай, он семь раз покидал свою квартиру.

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По данным местных СМИ, мужчина нарушил карантин в первые же три дня. Он выходил, чтобы пройтись по магазинам, отвозил машину в ремонт, встречался с друзьями и вел вполне социальную жизнь без особых ограничений. Сообщается, что из-за этого он также поссорился с соседями, которые, в конечном итоге, и заявили на него в полицию.

Безответственные действия мужчины, мэр города Лу Шиоу-йен назвал «серьезным преступлением». Штраф, который ему придется заплатить, является на данный момент самым большим в стране. Помимо этого, нарушителю также придется платить по 107 долларов за каждый день своего карантина. Сейчас тайваньское правительство выплачивает всем «карантинщикам» денежную компенсацию в размере 35 долларов в день — этой компенсации мужчина тоже лишился.

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Отметим, что благодаря строгому карантину, массовому тестированию и своевременному закрытию границ, Тайвань является одной из лидирующих стран по сдерживанию пандемии коронавируса, пишет CNN.

Екатерина Гура

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