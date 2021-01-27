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20:35 (мск), источник: РБК

Стрелку Часов Судного дня оставили в 100 секундах от конца света

Стрелку символических Часов Судного дня, которые отражают представление сотрудников журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» о том, насколько мир приблизился к ядерной войне, в 2021 году оставили на месте. Об этом говорится в сообщении издания.

Источник: AFP 2020

Часы по-прежнему фиксируют время 23:58:20. До полуночи, которая означает глобальную катастрофу, осталось ровно 100 секунд.

«Сегодня “Бюллетень ученых-атомщиков” оставляет время Часов Судного дня на том же месте. До полуночи — 100 секунд», — заявила во время онлайн-церемонии глава издания Рейчел Бронсон.

Объясняя это решение, она отметила, что пандемия коронавируса служит историческим тревожным сигналом, а также ярким свидетельством того, что власти некоторых стран и руководители международных организаций не готовы как должно реагировать на опасные вызовы — проблемы, связанные с ядерным оружием и изменениями климата.

Часы Судного дня впервые появились на обложке журнала в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, а полночь означает момент ядерного катаклизма.

В последние несколько лет стрелку переводили только вперед или оставляли на месте, как в этом году. Например, в 2018-м она была передвинута на 30 секунд вперед, часы остановились в двух минутах от полуночи. Год спустя стрелка осталась на месте, а в прошлом году вновь была передвинута ближе к концу света.

То же время, что в 2018 и 2019 годах, было на часах в 1953-м — после первого испытания водородной бомбы. Самым спокойным временем стал 1991 год, когда стрелка отошла от момента ядерного катаклизма на 17 минут.

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