С 1 февраля вырастут зарплаты. Кто станет получать больше и на сколько

Кому должны повысить зарплату с 1 февраля
Часть работников уже начали получать больше. С 1 января 2021 года повышен минимальный размер оплаты труда. Теперь МРОТ составляет 12 792 рубля (вместо 12 130 рублей). Если сотрудники получают больше, то им могут повысить выплаты с 1 февраля.
— Согласно свежепринятым поправкам в Конституцию РФ все работодатели обязаны индексировать зарплату сотрудников на уровень роста потребительских цен. В этом году зарплаты должны быть повышены на 4,9%, — рассказал ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.
Как правило, работодатели проводят индексацию с 1 февраля. Просто потому, что к этому времени становится понятен размер инфляции за прошлый год. В январе его определяет Росстат. Соответственно, с этой даты отсчитывают индексацию многих социальных выплат, а также окладов. В то же время прибавка зарплаты именно с 1 февраля не является обязательной.
— На данный момент трудовое законодательство не предусматривает единого для всех работников способа индексации зарплаты. Так что говорить об обязательной индексации с 1 февраля некорректно, — пояснил юрист «Европейской юридической службы» Эрдни Манджиев.
Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников отметил, что компании вправе самостоятельно устанавливать, какие именно выплаты будут увеличены: только зарплата или ещё и премии, а также другие виды поощрений.
Также обязательно проиндексируют все выплаты, которые начисляются в процентном соотношении от оклада. Например, доплаты за работу в неурочное время.
Петр ГусятниковСтарший управляющий партнёр юридической компании PG Partners
Что грозит работодателям, которые не проиндексируют зарплату
Если руководство компании не будет индексировать зарплату, то ему грозят штрафы. По словам Петра Гусятникова, составляют они от одной до пяти тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч — для организаций.
Положения об индексации зарплаты, установленные в организации, обязательны для работодателя и распространяются на всех сотрудников.
— Закон предусматривает обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. В то же время индексация не единственный способ, с помощью которого можно это сделать. Обязанность повышать реальное содержание заработной платы работников может быть исполнена работодателем и с помощью периодического увеличения выплат безотносительно к порядку индексации. В частности, повышением должностных окладов, выплатой премий и так далее, — пояснил Эрдни Манджиев.
Что делать сотрудникам, которым не повысят зарплату
Прежде чем предъявлять претензии к руководству компании, нужно узнать, по каким правилам проводится повышение реального содержания зарплаты в конкретной организации. Они могут различаться в зависимости от сферы деятельности предприятия.
По словам Павла Уткина, споры, касающиеся индексации, разрешает Роструд.
Также можно обратиться в суд с заявлением на работодателя.
Обязаны ли повышать зарплату в коммерческих компаниях
В бюджетных организациях индексация — явление само собой разумеющееся. Зарплата ежегодно подрастает на уровень инфляции. Бывает, что прибавка выходит и больше.
— Что касается коммерческих организаций, то здесь всё-таки стоит руководствоваться локальными нормативами и уставом конкретно взятой компании. Во-первых, процесс индексации происходит не всегда непосредственно с 1 февраля. Зачастую зарплату повышают до конца первого квартала текущего года, и это нормальная практика. Во-вторых, в нынешних экономических условиях позволить себе даже пятипроцентную прибавку для каждого сотрудника могут далеко не все компании, — говорит Павел Уткин.
По его мнению, это чревато уводом зарплатного фонда в тень и новым витком перехода в серую бухгалтерию. Поэтому маловероятно, что все 100% предприятий, особенно коммерческих, в обязательном порядке поднимут зарплату сотрудникам. Но в следующем году, считает юрист, за этим могут очень пристально следить и Роструд, и ФНС.
Бюджетные организации проводят индексацию зарплаты в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами. Другие работодатели — в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, а также локальными нормативными актами.
— При этом отсутствие установленного порядка не может являться основанием для отказа от индексации. Работодатель в зависимости от конкретных обстоятельств, специфики своей деятельности и уровня платёжеспособности вправе определить периодичность перерасчёта. Он также может установить сумму прибавки и перечень выплат, подлежащих индексации. Таким образом, работодатель (не бюджетная организация) вправе в локальном нормативном акте компании самостоятельно установить размер коэффициента индексации зарплаты, — рассказал Эрдни Манджиев.
В целом вопрос заработной платы в бизнесе острый. Малый и средний бизнес в большей своей части по-прежнему устанавливает минимальную заработную плату, ориентируясь на МРОТ. После его повышения проводит индексацию, чтобы не привлекать внимание ИФНС.
— Цена вопроса — 3−5% от окладов — объём несущественный. Компании, заботящиеся о персонале, регламентируют размер обязательной индексации внутренними актами и, как правило, конкретными цифрами, а не процентами — и проводят её планово. Причём размер прибавки может быть больше, чем уровень инфляции. Допустим, у сотрудника оклад 50 000 рублей. Если ориентироваться на индексацию, прибавка должна быть порядка 5%, это 2500 рублей. Те, у кого всё же кризисное положение, возможно, выпустят «приказ» о частичном выборочном поощрении персонала или об индексации на минимальном уровне, — говорит основатель и руководитель консалтингового агентства «Одинград» Елена Одинцова.
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