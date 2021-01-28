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02:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Женщина отсидела в тюрьме 18 лет из-за потерянного паспорта

Жительница индийского города Аурангабад, штат Махараштра, поехала в Пакистан и на 18 лет попала в тюрьму из-за потери паспорта. Об этом сообщает издание Times Now News.

Источник: AFP 2020

В 2003 году 65-летняя Хасина Бегум (Hasina Begum) поехала в пакистанский город Лахор, чтобы навестить родственников своего мужа. Она потеряла паспорт, и ее отправили в тюрьму. Там женщина провела 18 лет. Все это время она призывала отпустить ее, так как она невиновна.

Пакистанские власти решили отпустить Бегум только после того, как получили отчет от полиции Аурангабада, в котором говорилось, что женщина владеет домом в городе и зарегистрирована там же. По данным полиции, она замужем за Дильшадом Ахмедом (Dilshad Ahmed), который живет в индийском городе Сахаранпур, штат Уттар-Прадеш.

Женщину выпустили из пакистанской тюрьмы и передали индийским властям.

«Я прошла через множество испытаний, и теперь, когда я вернулась в свою страну, я чувствую спокойствие. Я чувствую себя так, как будто я в раю. Меня силой удерживали в пакистанской тюрьме», — сказала она.

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