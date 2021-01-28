10:47 (мск), источник: Life.ru
В ЦБ рассказали россиянам, как прекратить навязчивые звонки из банков
В первую очередь специалисты советуют обращаться на горячую линию кредитной организации.
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Россияне нередко сталкиваются с рекламой из банков. Гражданам регулярно поступают звонки о предварительно одобренных кредитах, но это можно прекратить. Как рассказала представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка Анна Подковкина, чаще всего такие предложения поступают хорошо зарекомендовавшим себя заёмщикам.
— Звонок о предварительно одобренном кредите означает, что кредитного договора ещё нет, но клиент может обратиться в банк и подать заявление о заключении договора на уже определённых условиях, — уточнила эксперт в интервью радио Sputnik.
При этом подобные звонки не являются нарушением. Однако если человек не желает, чтобы ему звонили с такими предложениями, то ему нужно уведомить об этом банк.
— Наиболее быстрым способом решения проблемы таких звонков будет обращение на горячую линию банка с просьбой исключить клиента из рекламной рассылки, — подчеркнула Подковкина.
Если же это не поможет и звонки с навязчивой рекламой продолжатся, то можно обратиться с письменным заявлением в банк и отозвать согласие на обработку персональных данных. В крайнем случае эксперт советует обращаться с жалобой в ЦБ, и тогда уже регулятор будет выяснять у банка, по какой причине звонки не прекратились.