07:36 (мск), источник: Коммерсантъ
Россиянам запретили обрабатывать фото на паспорт
В январе вступил в силу новый регламент МВД по выдаче и замене паспортов. Документом запрещается любая обработка фотографий для паспорта.
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«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого», — говорится в регламенте, который был принят в ноябре 2020 года.
Во время съемки нельзя использовать линзы, которые меняют цвет глаз. Использовать очки разрешено, но оправа не должна закрывать глаза, а стекла не должны быть тонированными. Запрещено использовать фото в форменной одежде.
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