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14:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

Особенности «британского» штамма коронавируса: сильнее кашель и утомление, реже — потеря обоняния

Новому, так называемому британскому штамму коронавируса более присущи такие симптомы, как кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах, а вот потеря обоняния менее выражена, чем у «китайского» варианта, выяснили в Национальной статистической службе Великобритании.

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Источник: GETTY IMAGES

Выводы ведомства были сделаны после обработки данных отобранных случайным способом 6 тыс. жителей Англии, у которых был выявлен Covid-19.

Такие симптомы, как потеря обоняния и вкусовой чувствительности с новым штаммом проявляются реже.

Но они по-прежнему входят в число трех основных симптомов заболевания: высокая температура, появившийся недавно постоянный кашель и изменения во вкусовой чувствительности.

У большинства зараженных проявляется хотя бы один из этих трех симптомов.

Новый штамм, впервые идентифицированный в графстве Кент в сентябре 2020 года, способен распространяться быстрее первоначального варианта вируса. Он был обнаружен во всех частях Британии, и из-за него резко выросло количество новых заражений, что в итоге вынудило власти ввести повсеместный локдаун.

Есть некоторые основания полагать, что этот штамм более смертоносный, но достаточных научных оснований для подтверждения этого пока нет.

Также в стране были выявлены два других штамма — из ЮАР и Бразилии, но лишь в единичных случаях.

Сотрудники статистического бюро проанализированы симптомы, которые испытывали заболевшие в течение недели до получения положительного теста на новый штамм Covid-19. Их сравнили с симптомами тех, кто заразился «оригинальным» штаммом.

Учитывались результаты людей, заболевших с середины ноября 2020-го по середину января 2021 года. Данные указывают, что новый штамм совместим с двумя генами, а не с тремя, как в первом случае.

Из группы численностью 3,5 тыс. человек, заразившихся новым штаммом:

  • 35% кашляли
  • 32% испытывали усталость
  • 25% жаловались на боль в мышцах и в целом в теле
  • 21,8% испытывали боль в горле

Из группы численностью 2,5 тыс. человек, заразившихся предыдущим штаммом:

  • 28% кашляли
  • 29% испытывали усталость
  • 21% жаловались на боль в мышцах и в целом в теле
  • 19% испытывали боль в горле

Выяснилось, что у 16% заразившихся новым штаммом пропала вкусовая чувствительность, а 15% потеряли обоняние. Это меньше, чем у людей со старым штаммом (18% в обоих случаях).

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Данные по головной боли, затрудненному дыханию или диарее и рвоте оказались идентичными.

Вирусолог и профессор молекулярной онкологии в Уорикском университете Лоуренс Янг говорит, что в новом штамме было обнаружено 23 изменения по сравнению с тем, который был выявлен в Ухане.

«Определенные изменения в строении вируса могут повлиять на иммунную реакцию организма и отразиться на симптомах, которые вызывает инфекция», — сказал ученый.

В организме зараженных новым штаммом, судя по всему, вирус размножается интенсивнее, из-за чего инфекция может распространиться обширнее по телу, с чем, вероятно, и связан более сильный кашель, боль в мышцах и усталость, добавил Янг.

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