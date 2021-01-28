09:56 (мск), источник: Lenta.Ru
Опровергнуто популярное представление о черных дырах
Астрофизики Массачусетского университета в Дартмуте и Университета
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Новое свойство черных дыр, названное «гравитационными волосами», может быть определено через измерение гравитационных волн. Статья ученых опубликована в журнале Physical Review D.
Исследователи изучили решения уравнений Эйнштейна, соответствующие экстремальным черным дырам
Для численного моделирования ученые использовали параллельно несколько десятков высокопроизводительных графических процессоров, каждый из которых способен производить до семи триллионов вычислений в секунду.
Ученые обнаружили, что существует особая дополнительная величина, с помощью которой можно отличить экстремальные черные дыры Керра. Этот параметр, характеризующий гравитационные возмущения у горизонта событий, зависит от того, как именно образовалась черная дыра, и может быть, в принципе, измерен удаленным наблюдателем по гравитационным волнам, которые испускает экзотический объект на конечные расстояния.