В Крыму в некрополе нашли 60 надгробных стел поздних скифов

Как сообщила пресс-служба Института археологии РАН, удача улыбнулась при исследовании грунтового могильника Киль-Дере в ближней округе Севастополя.
Могильник Киль-Дере-1 расположен на склонах крутого высокого холма в Инкерманской долине. Эта местность была густо заселена в римскую эпоху: в нескольких километрах — Чернореченский и Инкерманский могильники, «Совхоз № 10» и одно из самых ярких открытий перед строительством трассы «Таврида» — могильник Фронтовое-3.
Правда, в отличие от последнего, могильнику Киль-Дере 1 повезло меньше: знавшие о его существовании «черные копатели» буквально перепахали его вдоль и поперек. Всего экспедиция под руководством Сергея Язикова обнаружила более 120 грабительских ям, и судя по характеру повреждений, разграбление некрополя началось в 2000 годах и продолжались до недавнего времени. Археологи-стервятники работали масштабно — использовали землеройную технику и современную аппаратуру — металлодетекторы и георадары. В результате из 232 захоронений, исследованных археологами, всего 14 остались неразграбленными.
Наибольшая плотность захоронений — в центральной части могильника, где они расположены одно над другим. На склоне холма, возле южной границы некрополя, усыпальницы расположены рядом, но друг друга не перекрывают.
Археологи обнаружили погребения трех типов: с одним или двумя подбоями с каменными закладами, что закрывали боковые погребальные камеры с захоронением, и могилы с каменными ящиками. Третьим типом погребального обряда были захоронения по типу кремации в амфоре.
При разборе четырех могил в южной части некрополя археологи нашли непотревоженные каменные надгробия. Рядом с одним из надгробий было установлено каменное основание с овальным углублением для жертвенной пищи. В разграбленных погребениях археологи также обнаружили 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел.
— Сегодня это самая значительная коллекция надгробий, полученная когда-либо при раскопках «позднескифских» могильников Крыма римского времени: в ближайших крупных и широко известных некрополях найдено всего 15 таких надгробий, — отметил руководитель археологических работ Олег Шаров. — Подобные каменные надгробия, вероятно, устанавливали над погребениями знатных людей. Судя по такому большому количеству стел, можно предположить, что некрополь Киль-Дере обладал особым статусом для ближней округи Херсонеса и всего юго-западного Крыма в римскую эпоху.
В погребениях археологи обнаружили традиционный набор заупокойных даров — керамическую краснолаковую посуду, изготовленную на гончарном круге, стеклянные сосуды, изделия из металла. Как полагают исследователи, собранные артефакты — лишь остатки того, что оставили «черные копатели», а все предметы из драгоценных металлов были изъяты грабителями.
Способы захоронения и найденные в могильнике предметы позволяют определить временные рамки некрополя и этническую принадлежность населения, жившего на этой территории в римскую эпоху. Вероятно, могильник начал функционировать на рубеже I—II вв.еков и прекратил существование в конце IV века, в эпоху Великого переселения народов. Погребальная обрядность местного «позднескифского» населения испытала на себе влияние новых этнических культур: так, на смену захоронениям с подбоем в III веке пришли погребения в каменных ящиках и кремации в амфорах.
Это, пожалуй, наиболее значительные и важные по своим научным результатам раскопки Института археологии в Крыму в 2020 году. Возможность изучить на широкой площади один из немногих могильников римского времени позволила точно документировать его структуру, пространственную организацию и добавило новый материл к характеристике «варварского населения» — ближайших соседей Херсонеса, испытавших сильное влияние античной культуры. И, к сожалению, раскопки позволяют с протокольной точностью зафиксировать масштабы грабительства на археологических памятниках Крыма.
Николай Макаровдиректор Института археологии РАН