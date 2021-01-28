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11:18 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявили 19 138 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 19 138 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне впервые с 29 октября выявлено менее 18 тыс. заболевших — 17 741. Общее число заразившихся достигло 3 793 810.

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Источник: РИА "Новости"

Больше всего новых случаев в регионах:

  • Москва — 2897 (всего 922 559),
  • Санкт-Петербург — 2128 (327 160),
  • Московская область — 939 (189 547),
  • Нижегородская область — 469 (83 029),
  • Воронежская область — 382 (57 090).

Умерли за последние сутки 575 человек (накануне — 594), всего за время пандемии — 71 651. Выздоровели 26 775 человек, за все время — 3 229 258.

Россия находится на четвертом месте по числу заразившихся коронавирусом. На первом США (почти 25,6 млн), Индия (10,7 млн) и Бразилия (почти 9 млн).

В Москве, где больше всего заболевших, накануне ослабили ограничения: вновь разрешается работа ночных клубов, ресторанов и других заведений с 23:00 до 06:00, также отменяется требование для работодателей о переводе 30% сотрудников на «удаленку». Мэр города Сергей Собянин заявил, что ситуация стабилизируется.

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