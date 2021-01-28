В России за сутки выявили 19 138 заразившихся коронавирусом

Больше всего новых случаев в регионах:
Умерли за последние сутки 575 человек (накануне — 594), всего за время пандемии — 71 651. Выздоровели 26 775 человек, за все время — 3 229 258.
Россия находится на четвертом месте по числу заразившихся коронавирусом. На первом США (почти 25,6 млн), Индия (10,7 млн) и Бразилия (почти 9 млн).
В Москве, где больше всего заболевших, накануне ослабили ограничения: вновь разрешается работа ночных клубов, ресторанов и других заведений с 23:00 до 06:00, также отменяется требование для работодателей о переводе 30% сотрудников на «удаленку». Мэр города Сергей Собянин заявил, что ситуация стабилизируется.