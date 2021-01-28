11:46 (мск), источник: ТАСС Наука
Шизофрению связали с повышенным риском смерти от COVID-19
Люди с этим расстройством умирают от коронавирусной инфекции в 2,7 раза чаще обычных пациентов.
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ТАСС, 28 января. Анализ историй болезни шизофреников, которые попадали в больницы
Исследования показывают, что тяжелее всего коронавирусную инфекцию переносят пациенты с ожирением, хроническими болезнями сердца, диабетом, носители второй группы крови и вариацией связанного с предрасположенностью к болезни Паркинсона гена APOE. Однако это далеко не исчерпывающий список факторов риска при COVID-19, поэтому их поиски продолжаются.
В новой работе ученые под руководством Кэтлин Немани из
Всего в течение 45 дней после диагностирования болезни умерло 864 пациента. Ученые сравнили, сколько из них входило в каждую из выделенных трех групп.
При этом в группах с тревожными и аффективными расстройствами доля умерших практически не отличалась от средней.
По словам исследователей, шизофрения оказалась вторым по серьезности фактором риска для заразившихся коронавирусом после возраста. Ученые пока не понимают, почему именно это происходят, однако предполагают, что дело в нарушениях в иммунной системе, которые связаны с генетическими или иными факторами.
Авторы работы надеются, что в дальнейших исследованиях ученые выяснят, связаны ли другие психические расстройства с повышенным риском смерти от COVID-19. Также они рекомендуют врачам внимательнее относиться к шизофреникам с коронавирусной инфекцией.