11:40 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Кот с вечно усталым выражением лица покоряет Сеть (фото)
«Какой сейчас год?».
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В США живет самый усталый котик интернета перс по имени Барнаби, знаменитый своей растрепанной внешностью и меланхоличным взглядом. Барнаби всего шесть лет, но выглядит он так, будто повидал много всякого на своем веку.
По словам хозяйки, ее питомец — большой любитель поспать. Возможно,
«Барнаби очень избалован. Он любит спать около 20 часов в сутки и дает себя гладить, только когда он сам этого пожелает. Но мы все равно его очень любим», — говорит хозяйка кота.
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