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11:40 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Кот с вечно усталым выражением лица покоряет Сеть (фото)

«Какой сейчас год?».

В США живет‌ самый усталый котик интернета перс по имени Барнаби, знаменитый своей растрепанной внешностью и меланхоличным взглядом. Барнаби всего шесть лет, но выглядит он так, будто повидал много всякого на своем веку.

По словам хозяйки, ее питомец —‌ большой любитель поспать. Возможно, из-за этого он всегда выглядит так, будто его разбудили в пять утра понедельника. Только посмотрите, как «бодр» и «свеж» его взгляд!

«Барнаби очень избалован. Он любит спать около 20 часов в сутки и дает себя гладить, только когда он сам этого пожелает. Но мы все равно его очень любим», —‌ говорит хозяйка кота.

А у вас есть кошка или собака? Заполните анкету о своем питомце и получите бесплатный доступ к консультациям ветеринаров.

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