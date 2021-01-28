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13:45 (мск), источник: ТАСС

В Москве прошла церемония прощания с Сергеем Приходько

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/ — Церемония прощания с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько, который умер на 65-м году жизни после продолжительной болезни, состоялась в Москве.

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8
фотографий
8
фотографий

Желающие почтить память бывшего замглавы кабмина приходили в четверг утром в прощальный зал ЦКБ на улице маршала Тимошенко. На церемонию пришли заместитель главы Совета безопасности России, бывший премьер-министр и президент Дмитрий Медведев, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер — глава Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, вице-премьер Алексей Оверчук, ряд министров, политиков и общественных деятелей.

Песков рассказал журналистам, что проработал с Приходько «практически 20 лет, всю свою взрослую жизнь».

Он меня чему-то учил, на его примере я многому научился. Это человек, который жил вместе со страной и очень много оставил.
Дмитрий Песков

Кириенко отметил, что Приходько «в первую очередь был глубоко порядочным человеком, настоящим другом».

По отношению к нему очень подходит такое слово, как достоинство. Все, что он делал в жизни и в работе, было очень достойно. Он мужественный человек, с достоинством он прошел всю жизнь, с достоинством и мужеством он боролся с неизлечимой болезнью. И с этим достоинством он останется в нашей памяти.
Сергей Кириенко

Профессиональный и принципиальный

Медведев на церемонии прощания выразил искренние соболезнования в связи со смертью Приходько, отметив, что «трудно говорить о Сергее Эдуардовиче в прошедшем времени». Он рассказал, что познакомился с Приходько более 20 лет назад, «и Сергей Эдуардович поразил своей удивительной целеустремленностью, нацеленностью на результат, было ощущение, что он готов работать 24 часа в сутки». «Собственно, он это и делал. Делал высокопрофессионально, подчас — исключительно принципиально», — добавил Медведев. По словам замглавы Совбеза, Приходько «всю жизнь работал на нашу страну, наше государство, был госслужащим в высшем смысле этого слова, делая эту работу исключительно добросовестно».

Медведев напомнил, что Приходько «прошел большую государственную школу, был и на дипломатическом поприще, работал помощником президента по международным вопросам, причем со всеми тремя президентами».

Даже то, что он работал с тремя президентами, говорит о том, насколько высоки были его таланты и способности, чтобы заниматься такой деятельностью.
Дмитрий Медведев

«Сергей для нас был не просто большой руководитель, он был просто хороший человек, и мы ценили общение с ним как с нашим товарищем и другом, человеком, с которым всегда можно посоветоваться, пообщаться, поговорить на любую тему или просто отдохнуть — он был нормальный человек в этом смысле, близкий каждому из нас. Таким он в нашей памяти и останется», — заключил Медведев.

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