Путин заявил, что пандемия в России постепенно отступает

15:25 (мск), источник: ТАСС
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По словам Путина, объективные данные говорят о том, что предпринимаемые в России действия по борьбе с пандемией «соответствуют уровню угроз, которые она представляет для граждан».
«И в целом [эти действия] дают положительный результат, — отметил глава государства. — Пандемия действительно постепенно отступает».
При этом он отметил, что расслабляться в борьбе с коронавирусом рано, нужно соблюдать все меры предосторожности и иметь резерв коек.
Глава государства потребовал продолжить слаженную борьбу с коронавирусом на всех уровнях.
Президент считает, что вакцинацию от коронавируса должны пройти примерно 68 млн россиян. «В эту прививочную кампанию, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили. Мне [глава Роспотребнадзора Анна] Попова докладывала вчера — 68 млн. Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», — сказал глава государства.
Путин поручил
«Знаю, мне министр Мантуров (глава Минпромторга Денис Мантуров) докладывал о том, что промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов», — сказал глава государства, говоря о массовой вакцинации от коронавируса в РФ.
Путин также сообщил, что до совещания с членами кабинета министров разговаривал с
Президент отметил, что уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией составляет сейчас в России 12 человек на 100 тыс. населения. «На 100 тыс. населения у нас примерно 12 человек заболевших, — заметил он. — Это в четыре раза меньше, чем в европейских странах, во многих европейских странах».