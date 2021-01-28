Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
11Сход лавины на Домбае
22Быт советских студентов
15:25 (мск), источник: ТАСС

Путин заявил, что пандемия в России постепенно отступает

НОВО-ОГАРЕВО, 28 января. /ТАСС/. Действия российских властей по борьбе с распространением коронавируса соответствуют уровню угроз и дают положительный результат — пандемия в России постепенно отступает. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
16:03 (мск)Минздрав рассказал о белках и «шипах» коронавируса в российских вакцинах
Новости по темеПолная статистика
Источник: Пресс-служба Президента России

По словам Путина, объективные данные говорят о том, что предпринимаемые в России действия по борьбе с пандемией «соответствуют уровню угроз, которые она представляет для граждан».

«И в целом [эти действия] дают положительный результат, — отметил глава государства. — Пандемия действительно постепенно отступает».

При этом он отметил, что расслабляться в борьбе с коронавирусом рано, нужно соблюдать все меры предосторожности и иметь резерв коек.

Глава государства потребовал продолжить слаженную борьбу с коронавирусом на всех уровнях.

Объем вакцинации

Президент считает, что вакцинацию от коронавируса должны пройти примерно 68 млн россиян. «В эту прививочную кампанию, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили. Мне [глава Роспотребнадзора Анна] Попова докладывала вчера — 68 млн. Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», — сказал глава государства.

Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой доложить, как идет вакцинация от коронавируса. «У нас массовая вакцинация стартовала с 18 января этого года, планы здесь большие», — отметил президент.

«Знаю, мне министр Мантуров (глава Минпромторга Денис Мантуров) докладывал о том, что промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов», — сказал глава государства, говоря о массовой вакцинации от коронавируса в РФ.

Путин также сообщил, что до совещания с членами кабинета министров разговаривал с премьер-министром Михаилом Мишустиным и намерен продолжить эту беседу после совещания.

Уровень заболеваемости COVID-19 в России

Президент отметил, что уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией составляет сейчас в России 12 человек на 100 тыс. населения. «На 100 тыс. населения у нас примерно 12 человек заболевших, — заметил он. — Это в четыре раза меньше, чем в европейских странах, во многих европейских странах».

 Ничего из того, что там указано, ни мне, ни моим родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало – Путин о "дворце" в Геленджике
Субмарины, некогда наводившие ужас на американцев, сегодня не нужны нашему флоту
Три российские партии подписали манифест об объединении
Мособлсуд оставил Навального под стражей до 15 февраля
С 1 февраля вырастут зарплаты. Кто станет получать больше
В Москве прошла церемония прощания с Сергеем Приходько
Американец поймал гигантскую рыбу весом более 50 килограммов
В ЦБ рассказали, как прекратить навязчивые звонки из банков
Задержан чеченец, подравшийся с ОМОНом на незаконной акции
Здоровье
В ВОЗ предупредили о возможности пандемии из-за вируса Nipah У него очень высокий уровень смертности.
Кино
87-летний Василий Лановой помещен в реанимацию Самочувствие артиста, по словам его коллег, ухудшилось
Новости партнеров
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
Рожденным в 1950-1991 годах полагается разовая выплата: как ее получить
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Gnezdo.ru
Бездарные актрисы, которых не любят зрители
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Ее считали красавицей: а глянь на нее сегодня
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Новости партнеров
Новые цены. Изменение цен на техосмотр оценил автоэксперт Петр Шкуматов
Отмена штрафов. Петр Шкуматов прокомментировал инициативу ГИБДД
828 заявок было получено в праздники, рассказал Леонов
Спасибо героям. Кастюкевич подвел итоги года в онлайн-марафоне
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь