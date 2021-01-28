15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец поймал гигантскую рыбу весом более 50 килограммов
В длину она достигала почти двух метров.
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Житель американского штата Теннесси Роберт Ливингстон в конце января стал героем новостей и соцсетей благодаря своей чрезвычайно удачной рыбалке. Вместе с товарищем он отправился на озеро Чероки порыбачить, но никак не ожидал, что на крючок ему попадется настоящий речной монстр.
Когда начало клевать, Роберту понадобилось несколько минут и помощь товарища, чтобы только вытащить улов из воды. Оказалось, что на крючок ему попался гигантский веслонос, который в длину достигал почти двух метров, и, по словам рыбака, весил более 50 килограммов.
Измерить точный вес рыбы у Роберта не было возможности, но он считает, что рыба была весом около 60 килограммов и определенно побила бы государственный рекорд (47 килограммов) и была близка к международному рекорду, который составляет 68 килограммов. Несмотря на то, что взрослые особи веслоносов могут достигать 50 килограммов, такие большие экземпляры попадались людям очень редко.
Ливингстон рассказал, что не стал убивать рыбу и отпустил ее обратно в озеро сразу же после того, как сделал несколько фото на память, пишет Fox17.
Отчет о своей удивительной рыбалке он опубликовал на личной странице на Facebook еще 23 января, но лишь спустя несколько дней пост стал вирусным и разлетелся по СМИ и соцсетям.
Екатерина Гура