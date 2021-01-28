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18:45 (мск), источник: BBC News Русская служба

Фото Берни Сандерса в варежках принесло почти $2 млн. Он отдаст деньги нуждающимся

Фото в шерстяных варежках на инаугурации Джо Байдена принесло левому сенатору Берни Сандерсу почти 2 млн долларов. Заказы на майки и стикеры со ставшей мемом фотографией продолжают поступать, а сшившая рукавицы из старого свитера жительница Вермонта, который представляет Сандерс, надеется оплатить из этих доходов обучение дочери.

Источник: BBC News Русская служба

Фото нахмурившегося Сандерса, сидящего в отдалении от других гостей (гостей церемонии рассадили редко в целях физического дистанцирования) в коричневой парке и больших шерстяных варежках, разлетелось по соцсетям сразу после инаугурации. Сенатора вставляли в голливудские фильмы, фотохроники Ялтинской конференции, аниме и «Игру престолов».

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Берни Сандерс не в первый раз покорил интернет, на этот раз — в шерстяных рукавицах. Новый мем начали быстро монетизировать.

Майки по цене $27 и свитшоты за $45 появились на официальном сайте Сандерса в минувший четверг и меньше чем через час были распроданы. Заказать их в магазине до сих пор невозможно.

За последние пять дней товары со знаменитым фото принесли социалисту Сандерсу около $1,8 млн, говорится в его заявлении.

«Мы с Джейн (жена Сандерса — Би-би-си) были поражены творческими способностями, которые так много людей показали за прошлую неделю, и я очень рад, что мы сможем оказать помощь нуждающимся жителям Вермонта», — заявил политик, состоящий во фракции демократов в Сенате.

Варежки и благотворительность

«Председатель Сандерс», как все полноценные мемы, успел появиться на граффити | Источник: BBC News Русская служба

Сделавшая рукавицы учительница из Вермонта Джен Эллис тоже получила несколько тысяч заказов, но выполнять их не торопится. «Я больше не занимаюсь варежками», — сказала она в интервью Би-би-си.

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Узнав о популярности мема, Эллис все же сшила несколько пар и теперь продает их на аукционах. «В выходные я сделала несколько пар для благотворительности», — рассказывает она. Доходы от продажи первой пары отдадут вермонтской организации для ЛГБТК±молодежи, деньги от продажи второй уйдут на нужды НКО по спасению бездомных собак.

Прибыль от продажи третьей пары варежек пойдет на оплату обучения дочери Эллис в колледже.

Эллис не вяжет рукавицы сама. В беседе с Би-би-си она рассказала, что просто сшивает друг с другом куски старых распоротых шерстяных свитеров.

$1,8 млн, собранные сенатором на продаже одежды, уйдут на поддержку благотворительной организации Meals on Wheels, доставляющей еду людям, которые не могут купить ее сами. По большей части этой услугой пользуются люди с ограниченной мобильностью.

В офисе Сандерса говорят, что агентство Getty, продающее права на использование фото в США, обязалось передать той же организации все лицензионные выплаты, полученные за использование фото. В Getty это пока не комментировали.

Наконец, Meals on Wheels получит еще 20 тыс. долларов от продажи вязаной куклы «председателя Сандерса».

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Куклу связала 46-летняя Тоби Пералес Кинг из Техаса, а в среду она ушла на eBay за 20 тыс. долларов при начальной цене в 99 центов.

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«Я разговорилась с подругой, которая тоже делает вещи. Она сказала, что Берни продает толстовки и отдает выручку в Meals on Wheels, — рассказывает Кинг. — Тогда я поняла, что хочу сделать с куклой, которую я связала».

Представитель eBay подтвердил Си-эн-эн, что вырученные от продажи куклы деньги действительно достанутся НКО. У площадки есть механизм, позволяющий продавцам официально передавать выручку на благотворительность.

«На фоне пандемии спрос на услуги Meals on Wheels резко вырос: уязвимые пожилые люди оказываются запертыми дома», — заявила представительница программы в интервью Си-эн-эн.

Впрочем, сам Сандерс в своем заявлении отмечает, что собранные деньги не решат проблем испытывающих финансовые трудности из-за пандемии американцев.

«Я буду делать все, что могу, в Вашингтоне, чтобы работающие люди Вермонта и всей страны получили поддержку, которая им нужна посреди самого серьезного кризиса со времен Великой депрессии», — говорится в заявлении сенатора.

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