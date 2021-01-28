Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
12Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
11Сход лавины на Домбае
19:11 (мск), источник: Газета.Ру

Вирусолог спрогнозировал два года без пандемий

Вирусолог Виктор Ларичев назвал слова основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса о приближающихся новых пандемиях «гаданием на кофейной гуще». В беседе с «Газетой.Ru» Ларичев уточнил, что не видит предпосылок для серьезных вспышек заболеваний в ближайшее время.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Накануне основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс предрек следующую пандемию, которая «может быть в десятки раз хуже». По его словам, к новым вспышкам заболеваний мир пока не готов. Но Гейтс выразил уверенность, что через два года медицина станет лучше.

Новость
Топ самых странных эпидемий

«Он тогда должен был сказать, на основании чего он делает такие прогнозы. На мой взгляд, пока ничего такого в ближайшие два года не будет. То есть это гадание на кофейной гуще. Если взять коронавирус, то пика жестче, чем сейчас, уже не будет, потому что к следующему, я надеюсь, мы уже привьемся», — считает Ларичев.

На вопрос, возможно ли появление других инфекций, вирусолог затруднился ответить, подчеркнув, что прогнозировать в данном случае очень трудно.

«Есть хорошее название американского журнала “Вновь возникающие и повторяющиеся инфекции”. Это именно то: они появляются, непонятно откуда, а потом исчезают. Предположить, что сейчас появится какая-то новая инфекция, нельзя. Есть, например, лихорадка Западного Нила. У нее цикличность порядка десяти лет: в 1999-м была вспышка в Волгограде, на юге России, потом через 10 лет была вспышка. Такие можно предположить, но тоже — 20-й год сейчас прошел, ничего не было», — добавил вирусолог.

Справка
Нужна ли вам прививка от коронавируса и как действуют различные вакцины от COVID-19?Что такое вакцина в принципе как тип медицинского препарата и как она воздействует на организм человека

Вероника Кузьминова

 Иммунолог назвал «глубочайшую» ошибку переболевших COVID-19
«Доктор смерть»: как итальянец убивал больных ковидом
Голикова на совещании у Путина заявила о вреде «ковид-паспортов»
The Times: США похитили в Ливии российский «Панцирь»
С 1 февраля вырастут зарплаты. Кто станет получать больше
В Москве прошла церемония прощания с Сергеем Приходько
Фото Берни Сандерса в варежках принесло почти $2 млн
В США супруги за 10 месяцев разгадали кроссворд на 28 тысяч слов
Задержан чеченец, подравшийся с ОМОНом на незаконной акции
Hi-Tech
Новый фильм про Джеймса Бонда переснимут. Виноваты «старые» смартфоны Nokia Потому что главные герои должны ходить только с новыми моделями
Горячие темы на Авто
Уважаемые люди, вот всё никак не пойму кто виноват: Омерига или Навальный? 303
Что думаете о росгвардии? 266
Предлагаю тему от женщины 228
Абстракция -- 205
Кино
87-летний Василий Лановой помещен в реанимацию Самочувствие артиста, по словам его коллег, ухудшилось
Новости партнеров
Полная реконструкция: какой будет «Каховская» после ремонта
Избежать осложнений: врач – о прививках для групп риска
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Дети
Челябинские врачи спасли роженицу с полным поражением легких Врачи месяц боролись за жизнь мамы и ребенка
Леди
Внучка Боярского стала звездой дерзкой съемки «Прекрасна», — комментируют в сети снимки
Новости партнеров
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
На Учи.ру можно пройти бесплатные курсы, напомнил Коломоец
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь