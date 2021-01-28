18:58 (мск), источник: Lenta.Ru
Василий Лановой пережил клиническую смерть
Российский актер Василий Лановой пережил клиническую смерть. Об этом сообщает издание Baza в своем
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Ранее в четверг стало известно, что Ланового подключили к аппарату ИВЛ и перевели в реанимацию. Его состояние резко ухудшилось, хотя еще сутки назад медики утверждали, что оно стабильно. За последние несколько дней артисту сделали четыре теста на COVID-19.
2 января сообщалось, что Василий Лановой и его супруга актриса Ирина Купченко заразились коронавирусом. Актер чувствовал себя нормально, однако