19:24 (мск), источник: Известия
Попова допустила отмену масочного режима в 2021 году
В 2021 году масочный режим в общественных местах может быть отменен, заявила в четверг, 28 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на Первом канале.
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«Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается,
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев 1 декабря 2020 года предположил, что через два года для большей части населения необходимость в соблюдении масочного режима исчезнет.
В конце ноября замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что масочный режим будет сохраняться в России до тех пор, пока коронавирусная инфекция не приобретет сезонный характер.
25 ноября