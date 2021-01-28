Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 28 январяОткрытие Антарктиды, начало эпохи дворцовых переворотов и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
10Джо Байден вступил в должность президента США
22Быт советских студентов
28 января, источник: Известия

Ученые рассказали о естественном барьере для коронавируса

Гормон мелатонин, вырабатываемый легкими человека, способен выступать в качестве барьера против коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Университета Сан-Паулу в Бразилии, опубликованные в журнале Melatonin Research.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Исследователи обнаружили способность мелатонина препятствовать экспрессии генов, ответственных за кодирование белков в точках входа для вируса — клетках носовых и легочных альвеол и эпителиях. Благодаря этой особенности гормон останавливает процесс инфицирования этих тканей. Вирус, не получив распространения, остается в дыхательных путях несколько дней, а затем уходит, чтобы найти другого носителя.

Авторы исследования предполагают, что именно эта тенденция позволяет понять, почему некоторые люди не заражаются SARS-CoV-2 при контакте с носителями, а другие переносят его бессимптомно, даже при наличии положительного ПЦР-теста. Также ученые полагают, что назальные капли или спрей с мелатонином могут помочь предотвратить ухудшение самочувствия пациента.

Кроме того, ученые уверены, что подобный механизм действия легочного мелатонина должен также распространяться на другие респираторные вирусы, включая грипп.
Новость
Особенности «британского» штамма коронавируса: сильнее кашель и утомление, реже — потеря обоняния

Предыдущие исследования показали, что вырабатываемый в легких мелатонин изменяет точки входа для твердых частиц из загрязненного воздуха, замедляя их проникновение. Без действия гормона вдыхаемые твердые частицы способны даже достичь мозга. В нынешнем исследовании аналогичный эксперимент провели с коронавирусом.

Ученые изучили образцы из легких здоровых людей и выяснили, что степень выработки мелатонина напрямую связана с уровнем экспрессии генов, контролирующих проникновение вируса в организм. В тех случаях, когда индекс мелатонина был выше, гормон блокировал точки входа SARS-CoV-2 в легкие.

В ноябре врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что причиной более тяжелого течения коронавирусной инфекции у мужчин служит влияние половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы. По его словам, женские половые гормоны — эстрогены — облегчают проникновение антител внутрь клеток. При этом мужской гормон тестостерон не обладает таким свойством.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Синдром новичка: россияне вкладывают миллиарды в «мутные» инвестпродукты
Напряжение «ТикТока»: задержанному после акции в Москве блогеру грозит до пяти лет
Умер Василий Лановой
Экс-президенту Украины предъявили обвинение в госизмене
Борьба за кислород: вторая волна COVID обрушилась на Бразилию
The Times: США похитили в Ливии российский «Панцирь»
Суд арестовал подравшегося с ОМОНом в Москве чеченца
Население России сократилось на полмиллиона впервые за 15 лет
Здоровье
В ВОЗ предупредили о возможности пандемии из-за вируса Nipah У него очень высокий уровень смертности.
Hi-Tech
Новый фильм про Джеймса Бонда переснимут. Виноваты «старые» смартфоны Nokia Потому что главные герои должны ходить только с новыми моделями
Новости партнеров
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Анастасия Приказчикова про новые тенденции на рынке моды
Популярные темы на «Детях»
Как убедить мужа взять ипотеку 326
Поболтать 226
Про критические дни 168
Семейные фотографии. 130
Новости партнеров
Отмена штрафов. Петр Шкуматов про изменения в системе штрафов
Продеус: мазок на антитела теперь можно сделать самим
«Письма счастья». Петр Шкуматов рассказал про изменение правил
Уголовное дело не позволит участвовать в выборах, но даст повод для хайпа
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь