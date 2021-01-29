08:57 (мск), источник: Ведомости
Гендиректор «Национальной медиа группы» покинет свой пост
Генеральный директор «Национальной медиа группы» (НМГ) Ольга Паскина покидает свой пост, сообщили «Ведомостям»
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Новый глава НМГ выходит на работу в первых числах февраля, знает один из собеседников «Ведомостей». Собеседник в крупном медиахолдинге говорит, что этот пост займет человек «не из индустрии».
Уходу Паскиной предшествовали кадровые перестановки в дочерних компаниях НМГ. В декабре 2020 г. стало известно, что свой пост покинул гендиректор видеосериса More.tv Денис Горшков. Одной из своих должностей также лишился Алексей Янчишин, работавший гендиректором компании производителя кино и сериалов «НМГ Студия». При этом Янчишин продолжил работать в холдинге в качестве заместителя генерального директора НМГ.
Паскина хорошо известна на медиарынке. В 2008 г. она пришла из пивоваренной компании SUN InBev в холдинг «Профмедиа», где была сначала
Паскина родилась в Молдавии в 1980 г., выпускница юридического факультета Волгоградского государственного университета. Второе высшее образование получила в Волгоградском государственном техническом университете, специальность «экономика».