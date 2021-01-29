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08:57 (мск), источник: Ведомости

Гендиректор «Национальной медиа группы» покинет свой пост

Генеральный директор «Национальной медиа группы» (НМГ) Ольга Паскина покидает свой пост, сообщили «Ведомостям» топ-менеджер крупной медиакомпании и два топ-менеджера других медиахолдингов. Об отставке знает топ-менеджер рекламной группы — партнера НМГ. Источник, близкий к НМГ, подтвердил информацию о том, что Паскина приняла решение покинуть компанию. Причины ее ухода собеседники «Ведомостей» не уточнили.

Источник: РИА "Новости"

Новый глава НМГ выходит на работу в первых числах февраля, знает один из собеседников «Ведомостей». Собеседник в крупном медиахолдинге говорит, что этот пост займет человек «не из индустрии».

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Уходу Паскиной предшествовали кадровые перестановки в дочерних компаниях НМГ. В декабре 2020 г. стало известно, что свой пост покинул гендиректор видеосериса More.tv Денис Горшков. Одной из своих должностей также лишился Алексей Янчишин, работавший гендиректором компании производителя кино и сериалов «НМГ Студия». При этом Янчишин продолжил работать в холдинге в качестве заместителя генерального директора НМГ.

Паскина хорошо известна на медиарынке. В 2008 г. она пришла из пивоваренной компании SUN InBev в холдинг «Профмедиа», где была сначала вице-президентом по правовым вопросам и корпоративному развитию, а потом исполнительным вице-президентом. В феврале 2013 г. она возглавила «Профмедиа» и управляла компанией до закрытия сделки по ее продаже холдингу «Газпром-медиа» в начале 2014 г. В конце 2014 г. она стала старшим вице-президентом Discovery Networks по Северо-Восточной Европе и гендиректором российского подразделения этой компании. После создания «Медиа альянса» стала его гендиректором. В марте 2016 г. Паскина была назначена на пост гендиректора НМГ.

Паскина родилась в Молдавии в 1980 г., выпускница юридического факультета Волгоградского государственного университета. Второе высшее образование получила в Волгоградском государственном техническом университете, специальность «экономика».

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