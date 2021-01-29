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01:22 (мск), источник: Известия

Генсек ООН сделал прививку от коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter в пятницу, 29 января.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня мне посчастливилось получить первую дозу вакцины от COVID19. Мы должны приступить к работе, чтобы сделать вакцину доступной для всех и везде. При пандемии никто из нас не окажется в безопасности, пока все мы не будем в безопасности», — написал он.

Гутерриш не уточнил, какую именно вакцину он использовал.

Ранее, 28 января, генсек ООН выразил надежду, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицирует российскую вакцину от коронавируса в самое ближайшее время.

Он также заявил, что российская вакцина может сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией COVID-19. По его словам, ее можно использовать для вакцинации сотрудников миссий ООН и населения различных стран.

Кроме того, Гутерриш указывал, что промедление с распространением вакцин, а также мутация коронавируса могут привести к большей смертности от вызываемого инфекцией заболевания COVID-19.

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