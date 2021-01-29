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05:03 (мск), источник: РБК

Немецкие эксперты не рекомендовали вакцину от AstraZeneca лицам старше 65

Эксперты считают недостаточными данные о том, что препарат окажется эффективным для пожилых. Немецкие СМИ ранее писали, что вакцина приводит к появлению антител менее чем у 10% людей старше 65 лет, в AstraZeneca это опровергли.

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Источник: AFP 2020

Постоянный комитет по вакцинации (Stiko) Института вирусологии имени Роберта Коха в Германии рекомендовал использование вакцины от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca для граждан в возрасте от 18 до 64 лет. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление комитета.

Эксперты отмечают, что сейчас данных о том, что препарат окажется эффективным для людей старше 65 лет, недостаточно.

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Stiko — это независимый комитет экспертов, который разрабатывает рекомендации по вакцинации для Германии. Разрешение на применение вакцины в странах Евросоюза выдает Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA). Как отмечает DW, ожидается, что регулятор примет решение о препарате от AstraZeneca в пятницу, 28 августа. Сейчас он активно используется в прививочной кампании в Великобритании.

Вакцинация от коронавируса в разных странах ЕС началась в конце декабря — начале января. Пока там используются только два препарата, применение которых одобрил EMA. Это вакцины, разработанные компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna. Первую из них европейский регулятор разрешил применять с 16 лет, вторую — с 18, верхний возрастной предел для них не установлен, отмечает DW.

О низкой эффективности препарата от AstraZeneca для пожилых людей ранее писали немецкий СМИ. Bild и Handelsblatt сообщали, что вакцина приводит к появлению антител менее чем у 10% людей старше 65 лет. В компании эти данные назвали «абсолютно некорректными». AstraZeneca указала, что разработка получила одобрение объединенного комитета по вакцинации и иммунизации Соединенного Королевства для использования на пожилых людях, и у них формируется иммунный ответ на введение препарата.

Ранее на этой неделе AstraZeneca заявила, что урежет поставки вакцин в страны Европы. В первые три месяца нового года компания недопоставит 60% заказанной партии — почти 31 млн доз. При этом контракт с ЕС подразумевал поставку до марта 80 млн доз препарата.

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