08:26 (мск), источник: Известия
Супруга Ларри Кинга назвала причину его смерти
Американский телеведущий Ларри Кинг умер не от коронавируса, как сообщалось ранее, причиной смерти стала инфекция, сепсис. Об этом рассказала супруга журналиста актриса Шон Кинг в интервью Entertainment Tonight.
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