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08:26 (мск), источник: Известия

Супруга Ларри Кинга назвала причину его смерти

Американский телеведущий Ларри Кинг умер не от коронавируса, как сообщалось ранее, причиной смерти стала инфекция, сепсис. Об этом рассказала супруга журналиста актриса Шон Кинг в интервью Entertainment Tonight.

Источник: AFP 2020

Она отметила, что в последний год ее муж страдал от нескольких заболеваний. Кроме того, незадолго до смерти 87-летний Кинг перенес коронавирусную инфекцию.

Супруга телеведущего также рассказала о словах, которые тот произнес перед смертью.

«Я люблю тебя, позаботься о детях», — привела актриса последнюю фразу мужа.

Ларри Кинг
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О том, что американский телеведущий умер на 88-м году жизни, стало известно 23 января. В начале года СМИ сообщили, что журналиста госпитализировали с COVID-19. Кроме того, в последние несколько лет у Кинга было множество проблем со здоровьем.

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