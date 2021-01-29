13:32 (мск), источник: Газета.Ру
Врачи рассказали, почему у 17% ковид-пациентов не находят антител
Переболевшие рассчитывают, что на
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У 17% пациентов, переболевших COVID-19, не вырабатываются антитела — как правило, это касается людей с легким течением болезни. Об этом заявил
Как пояснила «Газете.Ru»
Помимо гуморального (антительного — «Газета.Ru») формируется также клеточный иммунитет, который проверить довольно сложно, объяснила в беседе с «Газетой.Ru»
Клеточный иммунитет играет ключевую роль. Также важно значение макрофагов (клетки, способные к активному захвату и перевариванию бактерий — «Газета.Ru»), которые первыми вступают в борьбу с вирусом на уровне врожденного иммунитета, задолго до того, как образуются антитела.
Данные клетки выполняют роль «спецназа» — они защищают организм от первичного внедрения патогена.
«Они не разбираются сначала, хороший это патоген или плохой, они просто его уничтожают. И только потом они берут фрагмент инфекции и несут его в лимфоузлы, где уже вырабатываются антитела», — отметила она. По словам Елены Чуриной, отсутствие антител может свидетельствовать об очень сильной первичной иммунной системе.
Кандидат медицинских наук, иммунолог Татьяна Шалина предполагает, что изначально у таких людей все же вырабатываются антитела, однако их так мало, что к моменту анализа они уже успевают прийти в нулевое состояние.
Также, по ее мнению, в данном случае могут сработать «клетки памяти». «Если человек ранее сталкивался с
«Вполне возможно, что есть невосприимчивые к коронавирусу люди. Так, к ВИЧ невосприимчивы лица, гомозиготные (с двумя одинаковыми формами генов — “Газета.Ru”) по мутантному гену
В случае с COVID-19 дело может быть в количестве в организме АМФ2 — особого фермента, благодаря которому в организме поддерживается
Ранее группа вирусологов под руководством профессора Оксфордского университета в Великобритании Пола Кленермана определила, что количество АПФ2 связано с двумя генами врожденной иммунной системы — IFNL3 и IFNL4.
Их поведение зависит от того, как был устроен другой участок ДНК, который расположен на 19-й хромосоме человека. В этом сегменте генома может находиться три разных типа мутаций. Они значительно меняют то, как организм реагирует на проникновение любого типа вируса в организм.
В любом случае, такие люди могут заразиться повторно — об этом говорят и исследования, и практика, поэтому очень важно делать прививку и тем, кто не болел, и тем кто уже перенес коронавирус.
Александра Ефимова