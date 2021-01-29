10:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые предупредили о возможном скором исчезновении акул и скатов
Их численность сокращается с катастрофической скоростью.
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Специалисты из Эксетерского университета под руководством доктора Ричарда Шерли провели исследование, в ходе которого пришли к неутешительным выводам. Оказалось, что за последние 50 лет популяция акул и скатов сократилась на 71 процент. Эта статистика не коснулась только
Доктор Шерли отметил, что на каждые 10 акул, обитавших в открытом океане в 1970-х годах, сегодня приходится в среднем только по три особи.
24 вида акул и скатов в настоящее время классифицируются как уязвимые и находящиеся под угрозой исчезновения.
Главной причиной такой печальной статистики ученые называют слишком большой промышленный вылов рыбы, поэтому многие морские животные просто гибнут
Среди других причин исчезновения акул и скатов специалисты называют их целенаправленный вылов и «убийства по неосторожности» — они часто запутываются в рыболовных сетях или гибнут от лопастей морских судов, говорится в научном журнале Nature.
Екатерина Гура