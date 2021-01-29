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10:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые предупредили о возможном скором исчезновении акул и скатов

Их численность сокращается с катастрофической скоростью.

Источник: AP 2020

Специалисты из Эксетерского университета под руководством доктора Ричарда Шерли провели исследование, в ходе которого пришли к неутешительным выводам. Оказалось, что за последние 50 лет популяция акул и скатов сократилась на 71 процент. Эта статистика не коснулась только акул-молотов, чья численность осталась на прежнем уровне.

Доктор Шерли отметил, что на каждые 10 акул, обитавших в открытом океане в 1970-х годах, сегодня приходится в среднем только по три особи.

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24 вида акул и скатов в настоящее время классифицируются как уязвимые и находящиеся под угрозой исчезновения.

Главной причиной такой печальной статистики ученые называют слишком большой промышленный вылов рыбы, поэтому многие морские животные просто гибнут из-за недостатка пищи.

Среди других причин исчезновения акул и скатов специалисты называют их целенаправленный вылов и «убийства по неосторожности» — они часто запутываются в рыболовных сетях или гибнут от лопастей морских судов, говорится в научном журнале Nature.

Екатерина Гура

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