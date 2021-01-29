11:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Манул из российского заповедника умилил пользователей Сети
На миг забыл о своей брутальности.
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В Даурском биосферном заповеднике в фотоловушку попался умилительно потягивающийся после дневного сна манул.
Животное обитает рядом с урочищем
Зима в даурской степи очень сурова, в самые холодные дни температура падает до минус 50 градусов Цельсия, при этом дуют ледяные ветры. «Но шуба сурового кота имеет густоту до 9000 шерстинок на квадратный сантиметр и не подводит хозяина», — отмечают в РГО.
Видео было снято еще в конце декабря, но забавные кадры паблик «Живая степь», ведущий репортажи о диких обитателях Даурских степей, опубликовал только сейчас. «Скоро уже месяц как на этом уступе не было ни одного манула, а ведь в декабре захаживали два или три», — отметили они.
Анна Лысенко