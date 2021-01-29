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11:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Манул из российского заповедника умилил пользователей Сети

На миг забыл о своей брутальности.

В Даурском биосферном заповеднике в фотоловушку попался умилительно потягивающийся после дневного сна манул.

Животное обитает рядом с урочищем Адон-Челон. Манул отдыхал на солнечном южном уступе. «И как приятен момент, когда он проснулся, сладко потянулся и зажмурился! Суровый котяра на мгновение забыл о своей брутальности», — пишет Русское географическое общество.

Зима в даурской степи очень сурова, в самые холодные дни температура падает до минус 50 градусов Цельсия, при этом дуют ледяные ветры. «Но шуба сурового кота имеет густоту до 9000 шерстинок на квадратный сантиметр и не подводит хозяина», — отмечают в РГО.

Видео было снято еще в конце декабря, но забавные кадры паблик «Живая степь», ведущий репортажи о диких обитателях Даурских степей, опубликовал только сейчас. «Скоро уже месяц как на этом уступе не было ни одного манула, а ведь в декабре захаживали два или три», — отметили они.

Анна Лысенко

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