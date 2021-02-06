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00:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 6 февраля

Международный день бармена, взрыв в Московском метрополитене, полет Tesla Roadster в космос и другие события в истории, произошедшие в этот день.

Источник: Licor Beirão/CC0

Международный день бармена

Бармены всего мира традиционно отмечают свой праздник 6 февраля, в день католического святого Аманда. Этот бенедиктинский монах жил в VII веке во Франции, которая славится своими винами. Святой Аманд считается покровителем виноделов, рестораторов, пивоваров и барменов, так как проповедовал в винодельческих регионах Франции, Германии и Фландрии.

В России праздник отмечают не так давно. В этот день проводят состязания барменов и дегустации коктейлей.

Появление Тевтонского ордена

6 февраля 1191 года Римский папа Клемент III своей буллой официально утвердил «Германское братство Святой Марии в Иерусалиме», ставшее впоследствии Тевтонским орденом.

История тевтонов началась в Палестине во время Третьего крестового похода в 1190 году. Немецкие паломники учредили близ сирийской крепости Акры госпиталь для больных и раненых соотечественников. Герцог Фридрих Швабский принял это братство под свое покровительство. Довольно скоро оно получило военный характер.

К началу XIII века Тевтонский орден сосредоточил в своих руках огромное влияние и богатство и начал утверждаться в Восточной Европе. Тевтоны воевали в Венгрии с половцами, участвовали в Прусском крестовом походе, пытались захватить Юго-Западную Русь и продолжали натиск на Великое княжество Литовское. Закат ордена начался после поражения в знаменитой Грюнвальдской битве в 1410 году.

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Елизавета II взошла на престол

6 февраля 1952 года Елизавета II стала королевой и главой государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, главой 15 государств Содружества Наций. В этот день умер отец Елизаветы, король Георг VI. Наследница трона в то время находилась с мужем на отдыхе в Кении.

Формальности были улажены спустя два дня. Елизавета приняла присягу, подписала клятву престолонаследия, и герольдмейстер официально объявил о ее вступлении на престол с балкона Сент-Джеймсского дворца.

Взрыв в Московском метрополитене

6 февраля 2004 года прогремел взрыв в вагоне московского метро между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». Погиб 41 человек, было ранено более 250 пассажиров.

Как показало расследование, взрывчатку мощностью 4 кг в тротиловом эквиваленте привел в действие террорист-смертник Анзор Ижаев из Карачаево-Черкесии. Он приехал в Москву на автобусе под видом «челнока».

В память о жертвах на станции Автозаводская установлена мемориальная доска со списком погибших.

Источник: AP 2020

Первый запуск Falcon Heavy

6 февраля 2018 года с космодрома на мысе Канаверал был произведен первый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

Ракету с возможностью повторного использования первой ступени и боковых ускорителей произвели в компании Илона Маска SpaceX. На момент запуска она была самой грузоподъемной, мощной и тяжелой ракетой-носителем из находящихся в эксплуатации.

Первый запуск был тестовым, а в качестве полезной нагрузки Falcon Heavy вывела в космос автомобиль Tesla Roadster Илона Маска. Уже спустя год были произведены коммерческие запуски ракеты.

Во время загрузки произошла ошибка.
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