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День в истории: 7 февраляПервый официальный огнетушитель, авиакатастрофа Ту-104 в Пушкине, открытие Олимпийских игр в Сочи и другие события этого дня в истории
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00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 7 февраля

Первый официальный огнетушитель, авиакатастрофа Ту-104 в Пушкине, открытие Олимпийских игр в Сочи и другие события этого дня в истории.

Источник: Банк России

Учреждение Главного общества российских железных дорог

7 февраля 1857 года император Александр II подписал указ об учреждении Главного общества российских железных дорог и создании первой сети железных дорог в России. Согласно указу, учредители должны были в течение десяти лет построить сеть железных дорог, которые на протяжении 85 лет были бы их собственностью. По истечении этого срока вся сеть должна была бесплатно перейти в собственность государства. При этом, по истечении 25 лет с утвержденного момента окончания работ государство имело право в любой момент выкупать объекты.

Согласно изначальному плану, учредители должны были построить несколько линий: от Санкт-Петербурга до Варшавы с веткой на Кенигсберг, от Москвы до Нижнего Новгорода, от Москвы через Курск до Феодосии и от Курска или Орла до Либавы. В реальности же обществом были построены только первые две линии.

В США запатентован первый огнетушитель

Еще в XVII веке при тушении пожаров люди использовали стеклянные колбы, заполненные водой, но самым первым переносным огнетушителем считается разработка 1813 года, созданная капитаном британской армии Джорджем Мэнби.

Однако официальное признание огнетушитель получил лишь 7 февраля 1863 года, когда его запатентовал американский инженер и изобретатель Алан Крей.

В этом устройстве также использовался водный наполнитель, и на практике эффективность этого прибора была довольно низкой. Тем не менее, именно 7 февраля считается официальным днем рождения огнетушителя.

Авиакатастрофа Ту-104 под Ленинградом

7 февраля 1981 года военный самолет Ту-104А выполнял пассажирский рейс по маршруту Пушкин—Владивосток, но всего через несколько секунд после взлета упал на землю и полностью разрушился. В результате катастрофы погибли все находившиеся на его борту 50 человек: 44 пассажира и 6 членов экипажа. Среди них находились 16 адмиралов и генералов и 12 капитанов первого ранга и полковников, и катастрофа на время полностью обезглавила Тихоокеанский флот ВМФ СССР. Официальной версией трагедии был назван перегруз самолета.

Подписание договора о Европейском союзе

В этот день в 1992 году министрами иностранных дел и финансов 12 стран-членов Европейского экономического сообщества в городе Маастрихт (Нидерланды) был подписан договор о Европейском союзе. Он завершил процесс урегулирования денежной и политической систем европейских стран и положил начало функционированию Европейского союза. Договор вступил в силу 1 ноября 1993 года.

Открытие Олимпийских игр в Нагано

7 февраля 1998 года на Олимпийском стадионе в японском городе Нагано состоялась церемония открытия XVIII зимних Олимпийских игр. Талисманом Олимпиады стали четыре совы — Сукки, Нокки, Лекки и Цукки. Всего в этих Играх приняли участие 2 176 спортсменов из 72 стран, что сделало их самыми массовыми на тот момент по количеству участников и стран-участниц. Впервые в Олимпиаде приняли участие Азербайджан, Кения, Македония, Уругвай и Венесуэла. В программу Игр 1998 года также впервые были включены сноубординг и женский хоккей, и после многолетнего отсутствия вернулся керлинг.

Источник: AP 2020

Зимние Олимпийские игры в Сочи

7 февраля, но уже в 2014 году, в Сочи состоялось открытие XXII зимних Олимпийских игр. Это был первый раз, когда Россия принимала зимнюю Олимпиаду (предыдущие Игры были в Москве летом 1980 года).

Главные спортивные международные соревнования прошли под девизом «Жаркие. Зимние. Твои», а официальными талисманами Игр стали Леопард, Белый медведь и Заяц. В соревнованиях приняли участие 2800 спортсменов из 88 стран. Впервые в зимних Играх выступали спортсмены из Доминиканы, Мальты, Парагвая, Восточного Тимора, Того, Тонга и Зимбабве. Сборная России победила в неофициальном общекомандном зачете и установила национальный рекорд как по общему количеству медалей, так и по числу золотых наград.

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