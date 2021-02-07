00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 7 февраля
Первый официальный огнетушитель, авиакатастрофа Ту-104 в Пушкине, открытие Олимпийских игр в Сочи и другие события этого дня в истории.
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7 февраля 1857 года император Александр II подписал указ об учреждении Главного общества российских железных дорог и создании первой сети железных дорог в России. Согласно указу, учредители должны были в течение десяти лет построить сеть железных дорог, которые на протяжении 85 лет были бы их собственностью. По истечении этого срока вся сеть должна была бесплатно перейти в собственность государства. При этом, по истечении 25 лет с утвержденного момента окончания работ государство имело право в любой момент выкупать объекты.
Согласно изначальному плану, учредители должны были построить несколько линий: от
Еще в XVII веке при тушении пожаров люди использовали стеклянные колбы, заполненные водой, но самым первым переносным огнетушителем считается разработка 1813 года, созданная капитаном британской армии Джорджем Мэнби.
В этом устройстве также использовался водный наполнитель, и на практике эффективность этого прибора была довольно низкой. Тем не менее, именно 7 февраля считается официальным днем рождения огнетушителя.
7 февраля 1981 года военный самолет Ту-104А выполнял пассажирский рейс по маршруту Пушкин—Владивосток, но всего через несколько секунд после взлета упал на землю и полностью разрушился. В результате катастрофы погибли все находившиеся на его борту 50 человек: 44 пассажира и 6 членов экипажа. Среди них находились 16 адмиралов и генералов и 12 капитанов первого ранга и полковников, и катастрофа на время полностью обезглавила Тихоокеанский флот ВМФ СССР. Официальной версией трагедии был назван перегруз самолета.
В этот день в 1992 году министрами иностранных дел и финансов 12
7 февраля 1998 года на Олимпийском стадионе в японском городе Нагано состоялась церемония открытия XVIII зимних Олимпийских игр. Талисманом Олимпиады стали четыре совы — Сукки, Нокки, Лекки и Цукки. Всего в этих Играх приняли участие 2 176 спортсменов из 72 стран, что сделало их самыми массовыми на тот момент по количеству участников и
7 февраля, но уже в 2014 году, в Сочи состоялось открытие XXII зимних Олимпийских игр. Это был первый раз, когда Россия принимала зимнюю Олимпиаду (предыдущие Игры были в Москве летом 1980 года).
Главные спортивные международные соревнования прошли под девизом «Жаркие. Зимние. Твои», а официальными талисманами Игр стали Леопард, Белый медведь и Заяц. В соревнованиях приняли участие 2800 спортсменов из 88 стран. Впервые в зимних Играх выступали спортсмены из Доминиканы, Мальты, Парагвая, Восточного Тимора, Того, Тонга и Зимбабве. Сборная России победила в неофициальном общекомандном зачете и установила национальный рекорд как по общему количеству медалей, так и по числу золотых наград.