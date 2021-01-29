В России за сутки выявили 19 238 заразившихся коронавирусом

Больше всего новых случаев в регионах:
Умерли за последние сутки 534 человека (накануне — 575), всего за время пандемии — 72 185. Выздоровели 26 204 человека, за все время — 3 255 462.
Россия находится на четвертом месте по числу заразившихся коронавирусом. На первом США (25,8 млн), Индия (10,7 млн) и Бразилия (9 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Накануне президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову отчитаться о темпах вакцинирования. Она напомнила, что планируется вакцинировать 60% населения. При этом вакцинация остается добровольной. Президент при этом на совещании заявил, что пандемия отступает.