00:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 4 февраля
Ялтинская конференция, самый массовый митинг в СССР и другие события, которые произошли в этот день.
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Ежегодно во всем мире 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day), или Всемирный день борьбы против рака, мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом (International Union Against Cancer, UICC) с 2005 года.
Цель этого Дня — привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака.
4 февраля 1945 года в Ливадийском дворце близ Ялты открылась Крымская конференция руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции — председателя Совнаркома СССР Сталина, президента США Рузвельта и
На конференции были согласованы планы окончательного разгрома врага, определено отношение к Германии после ее безоговорочной капитуляции, намечены основные принципы устройства послевоенного мира. Также было принято решение провести в апреле 1945 года учредительную конференцию Организации Объединенных наций.
Кроме того, СССР выразил согласие вступить в войну против Японии через 2−3 месяца после окончания войны в Европе. За это согласие Сталин потребовал сохранить
4 февраля 1990 года в Москве прошла 300-тысячная демонстрация в поддержку демократических реформ — крупнейшая за всю историю СССР.
Поводом к ней стала конфронтация в ЦК КПСС: консервативное крыло Политбюро (Егор Лигачев, Анатолий Лукьянов и другие) активно выступали против реформ, а генсек Михаил Горбачев заявил, что уйдет в отставку, если партия не одобрит его курс на обновление. Москвичи решили поддержать Горбачева демонстрацией. Никто не ожидал такого скопления народа, но выдался теплый, солнечный день, и многие москвичи просто вышли погулять.
Демонстрация собрала приверженцев самых разных политических течений — от христианских демократов до анархистов. На поддержание порядка были брошены тысячи милиционеров, но обошлось без происшествий. Многотысячная колонна прошла от Октябрьской площади до Манежной, где и состоялся митинг. Демонстранты требовали отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли КПСС (месяц спустя эта статья была отменена).
4 февраля 1722 года Петр I своим указом утвердил «Табель о рангах». Табель ввел новую классификацию служащего люда в России. Все чины подразделялись на три типа: военные, статские (гражданские) и придворные — и делились на 14 классов (где 1-й — высший), причем каждому классу соответствовал определенный чин. Военные чины состояли из 4 разрядов (сухопутные, гвардия, артиллерийские и морские) и стояли выше соответствующих им по классу статских и даже придворных чинов.
4 февраля 1944 года в США увидел свет номер «The Journal of Experimental Medicine» со статьей об одном из важнейших открытий в биологии. Освальд Эйвери (1877−1955) и его сотрудники Колин Маклауд и Маклин Маккарти в исследованиях, проведенных в лаборатории Рокфеллеровского медицинского института (Нью-Йорк), неопровержимо доказали, что носителем наследственной информации, «материалом» генов, является дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК).
В начале 20 века многие биологи считали, что ДНК не имеет никакого отношения к передаче информации, поскольку строение молекулы, по их мнению, было слишком однообразным и не могло содержать закодированную информацию.
Постепенно было доказано, что именно ДНК, а не белки, как считалось раньше, является носителем генетической информации. Одно из первых решающих доказательств принесли эксперименты Эйвери, Маклауда и Маккарти по трансформации бактерий. Им удалось показать, что за так называемую трансформацию (приобретение болезнетворных свойств безвредной культурой в результате добавления в неё мёртвых болезнетворных бактерий) отвечают выделенные из пневмококков ДНК.