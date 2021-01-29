13:08 (мск), источник: ТАСС Наука
В библейской Идумее впервые нашли пурпурную ткань
Это говорит о высокоразвитой культуре этого государства.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
ТАСС, 29 января. В долине Тимна на юге Израиля археологи нашли обрывки пурпурной ткани. Предположительно, она принадлежала знатному человеку из племени идумеев, которые в библейские времени жили на юге современного Израиля и специализировались на добыче меди. Статью с описанием находки опубликовал научный журнал PLOS ONE.
Раскопки в долине Тимна — одного из крупнейших центров добычи меди во времена Соломона, Давида и Рамзеса III — показали, что местные рудники разрабатывали упоминавшееся в Библии племя идумеев. Недавние исследования показали, что Идумея была не примитивным союзом кочевников, а высокоорганизованным государством.
Израильские археологи под руководством профессора
Исследователи изучали металлургический шлак в долине Тимна. Они надеялись выяснить технологию, по которой идумеи выплавляли медь и бронзу, а также изучить, как менялось общество долины с технологической точки зрения. Кроме того, благодаря сухому климату региона в этих отложениях сохраняются органические останки, которые представляют для ученых еще больший интерес.
Археологи нашли в шлаке три фрагмента тканей и мотков шерсти, окрашенных в
Анализ показал, что в найденных фрагментах есть молекулы, которые есть в настоящем пурпуре. Так называли очень редкую и дорогую краску, которую производили на восточном побережье Средиземного моря, в Финикии. Раньше ученые считали, что в южный Левант пурпур попал на тысячу лет позже.
Это открытие говорит о том, что у идумеев было достаточно ресурсов для экспорта пурпура из финикийских городов. Присутствие обрывков пурпурной ткани в металлургических отходах говорит в пользу того, что искусство выплавки меди и металлургия в целом играли огромную роль в жизни идумеев, заключают ученые.