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13:08 (мск), источник: ТАСС Наука

В библейской Идумее впервые нашли пурпурную ткань

Это говорит о высокоразвитой культуре этого государства.

Источник: Dafna Gazit, courtesy of the Israel Antiquities Authority

ТАСС, 29 января. В долине Тимна на юге Израиля археологи нашли обрывки пурпурной ткани. Предположительно, она принадлежала знатному человеку из племени идумеев, которые в библейские времени жили на юге современного Израиля и специализировались на добыче меди. Статью с описанием находки опубликовал научный журнал PLOS ONE.

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Раскопки в долине Тимна — одного из крупнейших центров добычи меди во времена Соломона, Давида и Рамзеса III — показали, что местные рудники разрабатывали упоминавшееся в Библии племя идумеев. Недавние исследования показали, что Идумея была не примитивным союзом кочевников, а высокоорганизованным государством.

Израильские археологи под руководством профессора Тель-Авивского университета Эреза Бен-Йосефа случайно нашла еще одно свидетельство того, что идумеи не уступали по уровню культурно-политического развития своим соседям.

Исследователи изучали металлургический шлак в долине Тимна. Они надеялись выяснить технологию, по которой идумеи выплавляли медь и бронзу, а также изучить, как менялось общество долины с технологической точки зрения. Кроме того, благодаря сухому климату региона в этих отложениях сохраняются органические останки, которые представляют для ученых еще больший интерес.

Археологи нашли в шлаке три фрагмента тканей и мотков шерсти, окрашенных в ярко-фиолетовый цвет.

Возраст отложений, где их нашли, — более трех тысяч лет, то есть это одни из самых древних фрагментов ткани, найденной на юге современного Израиля.

Анализ показал, что в найденных фрагментах есть молекулы, которые есть в настоящем пурпуре. Так называли очень редкую и дорогую краску, которую производили на восточном побережье Средиземного моря, в Финикии. Раньше ученые считали, что в южный Левант пурпур попал на тысячу лет позже.

Это открытие говорит о том, что у идумеев было достаточно ресурсов для экспорта пурпура из финикийских городов. Присутствие обрывков пурпурной ткани в металлургических отходах говорит в пользу того, что искусство выплавки меди и металлургия в целом играли огромную роль в жизни идумеев, заключают ученые.

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