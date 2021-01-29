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14:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Внутри дворца в Геленджике нашли «один сплошной бетон»

Журналисты Mash, посетившие дворец в Геленджике, нашли внутри здания только бетон. Видео опубликовано в Telegram-канале издания.

На кадрах видно, что дворец готов только снаружи. Внутри работы не дошли до стадии отделки помещений.

«Описать локацию довольно просто — это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься», — заявил главред Mash Максим Иксанов.

По его словам, внутри здания 16 одинаковых помещений под спальни, ванные и гардеробные. Иксанов отметил, что за час ему удалось посетить «каждую комнату» и увидеть «каждый уголок» здания.

Видео с первой экскурсией по дворцу в Геленджике появилось ранее 29 января. Один из строителей особняка согласился провести экскурсию для журналистов с условием, что съемка займет не более часа. Репортерам не удалось узнать предназначение здания, а также имена владельцев.

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