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15:05 (мск), источник: Forbes

Ученые предупредили о низкой эффективности лечения новых штаммов COVID-19 антителами

Один из двух препаратов для лечения COVID-19, одобренный регулятором США, оказался неэффективным против нового штамма, обнаруженного в ЮАР. Это заставляет фармпроизводителей ускорить адаптацию лекарств под новые мутации коронавируса.

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Источник: AP 2020

Фармакологические компании, разрабатывающие препараты против COVID-19 на основе антител, пытаются адаптировать их под новые, мутировавшие штаммы коронавируса, которые значительно снижают эффективность лечения. Но на создание новых лекарств могут понадобиться месяцы, сообщила Financial Times.

Препараты на основе моноклональных антител помогли вылечиться от COVID бывшему президенту США Дональду Трампу. Новые исследования показывают, что их эффективность может «серьезно» снизиться из-за мутировавших штаммов вируса, сообщил главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи. В частности, ученые из Колумбийского университета выяснили, что препарат американской фармкомпании Eli Lilly не смог нейтрализовать новый штамм коронавируса 501.V2, который впервые появился в Южной Африке.

Именно это лекарство является одним из двух препаратов на основе антител, одобренных властями США для использования в чрезвычайных ситуациях и получивших госконтракты на сотни тысяч доз.

В отличие от некоторых вакцин, рецептура которых может быть изменена за недели, на создание нового препарата на основе антител могут уйти месяцы. Свой оригинальный препарат Eli Lilly разработала за полгода. Компания рассчитывает, что создание нового лекарства пройдет быстрее, но для выхода на значительные объемы потребуется много времени.

«Вот почему нам нужно как можно быстрее начать работу над вариантами, чтобы можно было масштабировать производство», — заявил изданию главный научный сотрудник компании Дэн Сковронски. В компании отметили, что потенциальный препарат для лечения штамма 501. V2 уже создан и идет подготовка к клиническим испытаниям.

Компания Adaptive Biotechnologies из Сиэтла, также разрабатывающая препараты на основе антител, обсуждает с регуляторами США возможность внедрения новых методов лечения без необходимости столь длительных исследований. Фаучи уже пообещал, что будет работать с компаниями над методами лечения антителами на основе вариантов уже созданных препаратов, а не их полных замен. А правительство Великобритании уже добилось принципиального согласия на поставку 1 млн доз коктейля антител компании AstraZeneca, хотя результатов испытаний еще нет.

Терапия антителами является одной из самых быстрорастущих областей биомедицины и широко используется при лечении рака и аутоиммунных заболеваний.

Но это лечение сложное в применении и дорогостоящее. По данным Wellcome Trust, в США средняя цена годичного лечения антителами от рака колеблется от $15 000 до $200 000. Из-за дороговизны 80% таких препаратов продается в США, Европе и Канаде.

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Андрей Злобин

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