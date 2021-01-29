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14:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Новой Зеландии попросили туристов не делать одинаковые фото

Одни и те же позы и места надоели даже чиновникам.

Агентство по туризму Новой Зеландии призвало отдыхающих отказаться от стандартных фото и направлений для путешествий, и набираться новых впечатлений, а не следовать трендам из соцсетей.

Компания Do Something New NZ («Делайте что-то новое в Новой Зеландии») была запущена в 2020 году, когда страна закрыла свои границы для туристов из других стран. Чиновники решили развивать местный туризм и новые направления и призвали местных путешественников публиковать свои фото под одноименным хэштегом.

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Вот только снимки оказались все как на подбор одинаковые: с одними и теми же инстаграмными позами и популярными достопримечательностями.

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Сотрудники Агентства по туризму раскритиковали путешественников за отсутствие фантазии и в конце января 2021 года выпустили рекламный ролик, в котором комик Том Сейнсбери играет роль рейнджера из «отряда социального наблюдения» и отслеживает туристов, которые делают «классические снимки». По сюжету рейнджер должен предотвращать «инстаграмные» фото (например, на краю знаменитого обрыва Ройс Пик или в лавандовых полях в стиле «Следуй за мной»). В качестве альтернативы он предлагает туристам отправиться в менее популярные, но не менее интересные места, например, на винодельню.

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Сообщается, что в рамках промо-кампании Do Something New NZ, Агентство разыгрывает между участниками-ваучер на 500 новозеландских долларов (около 27 тысяч рублей), которые можно потратить на поездки по стране, пишет Stuff.

Екатерина Гура

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