14:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Новой Зеландии попросили туристов не делать одинаковые фото
Одни и те же позы и места надоели даже чиновникам.
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Агентство по туризму Новой Зеландии призвало отдыхающих отказаться от стандартных фото и направлений для путешествий, и набираться новых впечатлений, а не следовать трендам из соцсетей.
Компания Do Something New NZ («Делайте
Вот только снимки оказались все как на подбор одинаковые: с одними и теми же инстаграмными позами и популярными достопримечательностями.
Сотрудники Агентства по туризму раскритиковали путешественников за отсутствие фантазии и в конце января 2021 года выпустили рекламный ролик, в котором комик Том Сейнсбери играет роль рейнджера из «отряда социального наблюдения» и отслеживает туристов, которые делают «классические снимки». По сюжету рейнджер должен предотвращать «инстаграмные» фото (например, на краю знаменитого обрыва Ройс Пик или в лавандовых полях в стиле «Следуй за мной»). В качестве альтернативы он предлагает туристам отправиться в менее популярные, но не менее интересные места, например, на винодельню.
Сообщается, что в рамках
Екатерина Гура