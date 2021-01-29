14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Канаде олень забрался в дом через собачью дверь
Нанес удар по телевизору, но не устоял против покрывала.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Полиция канадского города Камлупс пришла на выручку семье, в доме которой «бесчинствовал» дикий олень.
Как удалось установить позже, животное по непонятной причине забралось в дом через отверстие во входной двери для собак. Как выбраться обратно, олень не сообразил и начал в панике метаться по комнатам, «уронил» телевизор и перевернул все вверх дном.
Офицеры справились со «взломщиком» довольно быстро, сообщает UPI. Они набросили ему на голову покрывало, завернули в ткань и вынесли наружу. Освобожденный олень смог убежать в лес.
Анна Лысенко