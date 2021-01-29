Мурашко допустил в феврале-марте переломный момент в борьбе с COVID-19

Я думаю, что февраль-март станут переломными моментами и пандемия начнет отступать.
Михаил Мурашкоглава российского Минздрава
В то же время он отметил, что риск заражения вирусом остается высоким, потому соблюдать все меры профилактики по-прежнему необходимо.
В России, по его словам, для массовой вакцинации на сегодняшний день выпущено уже более 4 млн доз вакцины от инфекции. Мурашко уточнил, что за последние сутки более 1 млн доз вакцин от COVID-19 стало доступно для отправки в регионы. Согласно планам властей, к концу дня в гражданский оборот планируется выпустить еще около 200 тыс. доз.
По данным оперштаба по борьбе с COVID-19 за минувшие сутки в стране зафиксировано 19 238 новых случаев заболевания. Общее количество выявленных случаев инфекции в России с начала пандемии достигло 3 813 048. Полностью выздоровели 3 255 462 человека, скончались 72 185 человек.
Накануне президент России Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса постепенно отступает, однако расслабляться еще рано.
Российский лидер указал, что число заболевших и выздоравливающих постепенно сокращается, а уровень заболеваемости в стране составляет 12 человек на 100 тыс. населения.
Этот показатель, подчеркнул президент, в четыре раза ниже, чем во многих европейских странах.