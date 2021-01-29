Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 29 январяОткрытие мыса Горн, создание в России городской почты, появление первого в мире автомобиля и другие памятные события этого дня в истории
Фоторепортажи
28Инаугурации прошлого
26Мутное время: как Америка пережила Трампа
15:35 (мск), источник: Известия

Мурашко допустил в феврале-марте переломный момент в борьбе с COVID-19

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в пятницу, 29 января, заявил, что февраль и март текущего года могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в стране. В этот период, по его словам, пандемия начнет отступать.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Известия
Я думаю, что февраль-март станут переломными моментами и пандемия начнет отступать.
Михаил Мурашко
глава российского Минздрава

В то же время он отметил, что риск заражения вирусом остается высоким, потому соблюдать все меры профилактики по-прежнему необходимо.

В России, по его словам, для массовой вакцинации на сегодняшний день выпущено уже более 4 млн доз вакцины от инфекции. Мурашко уточнил, что за последние сутки более 1 млн доз вакцин от COVID-19 стало доступно для отправки в регионы. Согласно планам властей, к концу дня в гражданский оборот планируется выпустить еще около 200 тыс. доз.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19 за минувшие сутки в стране зафиксировано 19 238 новых случаев заболевания. Общее количество выявленных случаев инфекции в России с начала пандемии достигло 3 813 048. Полностью выздоровели 3 255 462 человека, скончались 72 185 человек.

Накануне президент России Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса постепенно отступает, однако расслабляться еще рано.

Российский лидер указал, что число заболевших и выздоравливающих постепенно сокращается, а уровень заболеваемости в стране составляет 12 человек на 100 тыс. населения.

Этот показатель, подчеркнул президент, в четыре раза ниже, чем во многих европейских странах.

 Честь имею: умер Василий Лановой
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
Большунов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
Народный аристократ СССР: каким мы запомним Василия Ланового
Почему переболевшие COVID-19 остаются без антител
Россиянка узнала о продаже квартиры из квитанции за услуги ЖКХ
Михаил Ефремов рассказал о жизни в белгородской колонии
Внутри дворца в Геленджике нашли «один сплошной бетон»
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Горячие темы на Авто
Уважаемые люди, вот всё никак не пойму кто виноват: Омерига или Навальный? 303
Что думаете о росгвардии? 266
Предлагаю тему от женщины 228
Абстракция -- 205
Кино
Красавец советского экрана: незабываемые роли Василия Ланового Народный артист скончался на 88-м году жизни. Вспоминаем его бессмертные работы, навсегда оставившие след в сердцах зрителей
Новости партнеров
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
Рожденным в 1950-1991 годах полагается разовая выплата: как ее получить
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Дети
Беременная Перминова показала фото с мужем-миллиардером Модель готовится в четвертый раз стать мамой
Леди
«Жизнь и творчество неотделимы» Главные высказывания Ланового Не стало актера Василия Ланового
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь