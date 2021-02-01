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День в истории: 1 февраляМировая премьера первого киномюзикла, интронизация Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, гибель экипажа шаттла «Колумбия» и другие события этого дня в истории
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00:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 1 февраля

Мировая премьера первого киномюзикла, интронизация Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, гибель экипажа американского шаттла «Колумбия» и другие события этого дня в истории.

Царь Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной

Ровно 350 лет назад в этот день царь Алексей Михайлович женился на Наталье Кирилловне Нарышкиной, представительнице небогатого и незнатного рода. Несмотря на скромное происхождение, она получила прекрасное воспитание в доме боярина Матвеева, слывшего передовым человеком. Считается, что именно в его доме Алексей Михайлович впервые увидел Наталью Кирилловну.

Она была призвана на собранный со всей страны смотр невест и повенчана с царем 1 февраля 1671 года, когда ей было 19 лет.

В браке родились две дочери и сын. В живых остались двое — сын Петр (будущий царь Петр I Великий) и дочь Наталья.

Национальный день свободы в США

1 февраля 1865 года президент США Авраам Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении 13-й поправки в Конституцию США об отмене рабства:

Ни в Соединенных Штатах, ни в каком-либо другом месте, на которое распространяется их власть, не должно существовать ни рабства, ни подневольных работ, кроме случаев наказания за преступление, за совершение которого виновный должен быть должным образом осужден.

С тех пор в США 1 февраля отмечают как Национальный день свободы.

18 декабря 1865 года 13-я поправка вступила в силу. Рабство в США было отменено навсегда.

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Мировая премьера первого киномюзикла

1 февраля 1929 года в Лос-Анджелесе, в Китайском кинотеатре Граумана, состоялась мировая премьера первого киномюзикла — «Бродвейская мелодия».

История о двух сестрах, увлеченных театром и мечтающих прославиться на Бродвее, разворачивалась на фоне зажигательных танцев и музыкальных номеров.

«Бродвейская мелодия» принесла небывалые доходы. В 1930 году она получила «Оскара» как лучшая картина. При этом критики называли фильм худшим за всю историю Голливуда, а награждение объясняли переходным периодом между немым и звуковым кино.

Источник: NASA

США запустили искусственный спутник Земли

1 февраля 1958 года с мыса Канаверал состоялся запуск первого американского искусственного спутника Земли (ИСЗ). Таким образом, США стали второй страной после СССР, запустившей ИСЗ.

Спутник «Эксплорер-1», имевший цилиндрическую форму и весивший 13,6 кг, был выведен на орбиту ракетой-носителем «Юпитер-С». На нем были установлены приборы общим весом около 5 кг: измеритель температур, микрофон для регистрации ударов микрометеоров и различные датчики. Данные с приборов представлял на Землю передатчик.

Спутник «Эксплорер-1» прекратил радиопередачи через месяц после запуска, но оставался на орбите вплоть до марта 1970 года.

«Колумбия» примерно в 08:57. Уже началось отделение обломков от левой плоскости крыла | Источник: NASA

Гибель экипажа американского шаттла «Колумбия»

1 февраля 2003 года американский космический корабль «Колумбия» разрушился в плотных слоях атмосферы при сходе с орбиты при возвращении на Землю.

Причиной разрушения стал дефект в термозащитном покрытии на передней кромке крыла, образовавшийся от удара оторвавшегося куска термоизоляционной пены топливного бака при старте «Колумбии».

При сходе с орбиты в плотных слоях атмосферы в месте дефекта произошел перегрев корпуса сверх допустимого. Погибли все семь членов экипажа, в том числе первый израильский космонавт Илан Рамон.

На орбите шаттл проводил комплекс научных экспериментов, в том числе для исследования воздействия невесомости на физиологию человека.

Полет «Колумбии» называли самым неординарным космическим полетом NASA. Его старт переносили несколько раз, накануне обсуждался вопрос о наличии в корабле микротрещин. А еще в системе охлаждения корабля были обнаружены неполадки, но это обстоятельство признали безопасным для членов экипажа.

Источник: РИА "Новости"

Интронизация Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

1 февраля 2009 года в Москве в храме Христа Спасителя прошла интронизация шестнадцатого Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Новоизбранного Патриарха приветствовали праздничным перезвоном колоколов со всех пяти колоколен храма Христа Спасителя. На самой торжественной литургии присутствовали около 4 тысяч человек.

Каждая годовщина интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечается Божественной литургией в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

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