00:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 1 февраля
Мировая премьера первого киномюзикла, интронизация Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, гибель экипажа американского шаттла «Колумбия» и другие события этого дня в истории.
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Ровно 350 лет назад в этот день царь Алексей Михайлович женился на Наталье Кирилловне Нарышкиной, представительнице небогатого и незнатного рода. Несмотря на скромное происхождение, она получила прекрасное воспитание в доме боярина Матвеева, слывшего передовым человеком. Считается, что именно в его доме Алексей Михайлович впервые увидел Наталью Кирилловну.
Она была призвана на собранный со всей страны смотр невест и повенчана с царем 1 февраля 1671 года, когда ей было 19 лет.
В браке родились две дочери и сын. В живых остались двое — сын Петр (будущий царь Петр I Великий) и дочь Наталья.
1 февраля 1865 года президент США Авраам Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении 13-й поправки в Конституцию США об отмене рабства:
Ни в Соединенных Штатах, ни в
каком-либодругом месте, на которое распространяется их власть, не должно существовать ни рабства, ни подневольных работ, кроме случаев наказания за преступление, за совершение которого виновный должен быть должным образом осужден.
С тех пор в США 1 февраля отмечают как Национальный день свободы.
18 декабря 1865 года 13-я поправка вступила в силу. Рабство в США было отменено навсегда.
1 февраля 1929 года в
История о двух сестрах, увлеченных театром и мечтающих прославиться на Бродвее, разворачивалась на фоне зажигательных танцев и музыкальных номеров.
«Бродвейская мелодия» принесла небывалые доходы. В 1930 году она получила «Оскара» как лучшая картина. При этом критики называли фильм худшим за всю историю Голливуда, а награждение объясняли переходным периодом между немым и звуковым кино.
1 февраля 1958 года с мыса Канаверал состоялся запуск первого американского искусственного спутника Земли (ИСЗ). Таким образом, США стали второй страной после СССР, запустившей ИСЗ.
Спутник «Эксплорер-1», имевший цилиндрическую форму и весивший 13,6 кг, был выведен на орбиту
Спутник «Эксплорер-1» прекратил радиопередачи через месяц после запуска, но оставался на орбите вплоть до марта 1970 года.
1 февраля 2003 года американский космический корабль «Колумбия» разрушился в плотных слоях атмосферы при сходе с орбиты при возвращении на Землю.
При сходе с орбиты в плотных слоях атмосферы в месте дефекта произошел перегрев корпуса сверх допустимого. Погибли все семь членов экипажа, в том числе первый израильский космонавт Илан Рамон.
На орбите шаттл проводил комплекс научных экспериментов, в том числе для исследования воздействия невесомости на физиологию человека.
Полет «Колумбии» называли самым неординарным космическим полетом NASA. Его старт переносили несколько раз, накануне обсуждался вопрос о наличии в корабле микротрещин. А еще в системе охлаждения корабля были обнаружены неполадки, но это обстоятельство признали безопасным для членов экипажа.
1 февраля 2009 года в Москве в храме Христа Спасителя прошла интронизация шестнадцатого Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Каждая годовщина интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечается Божественной литургией в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.