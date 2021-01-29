21:15 (мск), источник: BBC News Русская служба
Коронавирус в мире: вакцина Novavax эффективна на 89%
Эффективность новой вакцины американской компании Novavax составила 89,3% по итогам масштабных испытаний, проведенных в Британии.
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В клинических испытаниях третьей фазы (финальный этап перед тем, как препарат рассмотрит регулятор) приняло участие более 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет.
Однако другие испытания выявили, что прививка Novavax менее эффективна для защиты от нового варианта коронавируса, обнаруженного в Южной Африке.
Ранее компании Pfizer и Moderna объявили о высокой эффективности своих вакцин против нового штамма коронавируса.
Вакцинация Novavax проходит в два этапа. Эта вакцина работает несколько иначе, чем те вакцины, которые уже есть на рынке. Но и она так же обучает иммунную систему обнаруживать смертоносный вирус и бороться с ним.
Великобритания заказала 60 млн доз вакцины, которую изготовят на
Если новый препарат успешно пройдет проверку британского регулятора, жители Соединенного Королевства смогут получить прививку этой вакцины уже во второй половине года, утверждают власти страны.
Пока в Великобритании разрешено использование трех вакцин от коронавируса: Оксфордского университета и фирмы AstraZeneca, компаний Pfizer и BioNTech и компании Moderna.
Вакцина Novavax сделана по другой технологии, чем матричная РНК и векторы, к которым относятся препараты компаний AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.
Novavax относится к классу субъединичных вакцин. Такие вакцины содержат не цельный вирус, а только его фрагмент.
После укола субъединичной вакцины, к которой относится Novavax, наша иммунная система определяет, что эти белки не принадлежат организму, и начинает вырабатывать
Кроме того, вакцина Novavax более удобна в транспортировке: как и AstraZeneca, она может храниться в обычном холодильнике, в отличие от других препаратов, которым необходимы сверхнизкие температуры.