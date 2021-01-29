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21:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус в мире: вакцина Novavax эффективна на 89%

Эффективность новой вакцины американской компании Novavax составила 89,3% по итогам масштабных испытаний, проведенных в Британии.

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Источник: GETTY IMAGES

В клинических испытаниях третьей фазы (финальный этап перед тем, как препарат рассмотрит регулятор) приняло участие более 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет.

Однако другие испытания выявили, что прививка Novavax менее эффективна для защиты от нового варианта коронавируса, обнаруженного в Южной Африке.

В результате проведенных там испытаний вакцина оказалась действенна только на 60%.

Ранее компании Pfizer и Moderna объявили о высокой эффективности своих вакцин против нового штамма коронавируса.

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Вакцинация Novavax проходит в два этапа. Эта вакцина работает несколько иначе, чем те вакцины, которые уже есть на рынке. Но и она так же обучает иммунную систему обнаруживать смертоносный вирус и бороться с ним.

Великобритания заказала 60 млн доз вакцины, которую изготовят на северо-востоке Англии.

Если новый препарат успешно пройдет проверку британского регулятора, жители Соединенного Королевства смогут получить прививку этой вакцины уже во второй половине года, утверждают власти страны.

Пока в Великобритании разрешено использование трех вакцин от коронавируса: Оксфордского университета и фирмы AstraZeneca, компаний Pfizer и BioNTech и компании Moderna.

Чем отличается Novavax?

Вакцина Novavax сделана по другой технологии, чем матричная РНК и векторы, к которым относятся препараты компаний AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

Novavax относится к классу субъединичных вакцин. Такие вакцины содержат не цельный вирус, а только его фрагмент.

Novavax содержит шиповидные белки, которые производятся клетками насекомых, зараженных генетически-модифицированным вирусом и адъювантом (вспомогательным веществом) Matrix-M.

После укола субъединичной вакцины, к которой относится Novavax, наша иммунная система определяет, что эти белки не принадлежат организму, и начинает вырабатывать Т-лимфоциты и антитела.

Кроме того, вакцина Novavax более удобна в транспортировке: как и AstraZeneca, она может храниться в обычном холодильнике, в отличие от других препаратов, которым необходимы сверхнизкие температуры.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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